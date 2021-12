Porota uznala Maxwellovou vinnou ze sexuálních zločinů

New York - Soudní porota uznala britskou celebritu Ghislaine Maxwellovou vinnou, že napomáhala svému někdejšímu společníkovi, americkému finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi, zneužívat nezletilé dívky. Oznámily to tiskové agentury. Šedesátileté Maxwellové hrozí desítky let za mřížemi.

Soudkyně Alison Nathanová poděkovala porotě, která se radila plných pět dnů, ale neřekla, kdy vynese rozsudek nad Maxwellovou, poznamenala agentura Reuters.

Dcera bývalého mediálního magnáta Roberta Maxwella měla s Epsteinem jistou dobu milostný vztah a pro finančníka později také pracovala, přičemž podle prokurátorů verbovala dívky, které pak Epstein sexuálně zneužíval.

Prokuratura se zaměřila na styky Maxwellové se čtyřmi nyní již dospělými ženami, které v uplynulých týdnech vypovídaly u soudu. Podle svědectví tří z nich se i sama Maxwellová dotýkala jejich nahých těl. Prokurátoři obžalovanou během procesu popisovali jako "predátorku", která si opakovaně získávala důvěru mladých dívek a ty následně předávala Espteinovi.

Právníci Maxwellové ji naopak vykreslili jako obětního beránka, na kterého se vláda zaměřila, protože žalobci už nemohli postavit před soud Epsteina. Ten v srpnu 2019 spáchal sebevraždu ve věznici, kde čekal na vlastní proces kvůli obchodování se sexem.

"Porota jednomyslně shledala Ghislaine Maxwellovou vinnou z jednoho z nejhorších zločinů, jaké si lze představit - napomáhání a účasti na sexuálním napadení dětí. Tyto zločiny spáchala s životním partnerem a komplicem Jeffreym Epsteinem," uvedl v prohlášení federální prokurátor Damian Williams. "Cesta k dosažení spravedlnosti trvala příliš dlouho. Ale spravedlnosti bylo dnes učiněno zadost," dodal žalobce a ocenil odvahu obětí, které svědčily proti Maxwellové.