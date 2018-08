Alexandria (USA) - Americká porota uznala částečně vinným Paula Manaforta, bývalého šéfa volební kampaně nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, z defraudací a daňových podvodů. Porota složená z šesti žen a šesti mužů se shodla jen v osmi z 18 bodů obvinění. Ve zbývajících nedospěla k jednomyslnému stanovisku. Verdikt představuje podle agentury AP první vítězství pro tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který vyšetřuje údajné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. Podle Trumpa nemá Manafortův případ nic společného s ním, ani s údajným ruským vměšováním do amerických voleb.

Manafort byl souzen za zatajení desítek milionů dolarů, které získal v roli poradce proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče, svrženého v únoru 2014, jakož i z daňových a bankovních podvodů.

Podle prokuratury Manafort lhal a stavěl se nad zákon, když šidil Spojené státy o mnohamilionové částky na daních. Manafortovi obhájci se snažili soud naopak přesvědčit, že finanční machinace jsou ve skutečnosti dílem někoho jiného, a sice Manafortova dlouholetého obchodního partnera Richarda Gatese.

Pokud do případu nezasáhne prezident Donald Trump, je podle agentury AP po verdiktu téměř jisté, že Manafort stráví několik let ve vězení. Demokratický senátor Mark Warner, který je členem výboru pro tajné služby, ihned Trumpa varoval před tím, aby případně udělil Manafortovi milost. "Jakýkoli pokus prezidenta Manafortovi dát milost nebo jakkoli zasahovat do vyšetřování jeho kampaně by představoval hrubé zneužití moci a vyžadoval okamžitý zásah Kongresu," upozornil Warner.

Prezident Trump v první reakci uvedl, že Manafortův případ "nemá nic společného s ruským vměšováním", ani s jeho osobou a uznání bývalého šéfa své volební kampaně vinným z několika bodů obžaloby označil za "hanbu".

Zástupce Muellerova vyšetřovacího týmu informoval, že Manafortův rozsudek nebude nijak komentovat. Manafortův právník Kevin Downing řekl, že je jeho klient "zklamán" a nyní uvažuje o všech svých dalších možnostech.

Kdy bude nad bývalým šéfem Trumpovy volební kampaně vynesen rozsudek, soudce zatím neurčil. Prokurátorům dal do 29. srpna čas na to, aby se rozhodli, zda se pokusí dosáhnout Manafortova odsouzení i ve zbývajících deseti bodech.

Trump v předchozích dnech vyjádřil nad procesem s Manafortem nelibost a svého bývalého spolupracovníka označil za hodného člověka, kterému bylo ublíženo. Kdyby odešel Manafort od soudu osvobozen, Trumpovi by to dodalo novou munici ke kritice Muellerova vyšetřování, které prezident odsuzuje jako "hon na čarodějnice".