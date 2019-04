Praha - Nejkrásnější českou knihou roku 2018 byly vyhlášeny mimo jiné publikace Co je designér a katalog k výstavě Pocta suknu. Mezinárodní odborná porota ocenila ilustrační, grafické a polygrafické zpracování celkem 33 publikací. Výsledky soutěže dnes vyhlásili v Centru architektury a městského plánování CAMP. Program doplnil přednáškou britský grafický designér John Morgan.

Oceněné publikace budou prezentovány na tuzemských a zahraničních výstavách. Do 54. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 264 publikací, loni to bylo 255 knih.

V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, kterou vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze jako první publikaci v edici Katedra. V kategorii Krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Moc a vzdor nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis v grafické úpravě Juraje Horvátha. V kategorii Literatura pro děti a mládež nakladatelství Baobab obsadilo první tři oceněná místa a zvítězilo s knihou Bydlíme!, která vysvětluje dětem rozdíly v bydlení lidí a zvířat. Ilustrovaný česko-anglický abecedář ABCZ aneb H jako Havel byl oceněn v kategorii Učebnice.

Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny Spolku Trafačka. "Vítězí silný koncept. Kniha v materiálovém pojetí desek naprosto přímočarým, nekompromisním a autentickým způsobem odráží téma, výsledek je navíc vizuálně velmi atraktivní," zhodnotil publikaci člen výtvarné poroty Jiří Toman.

Nejkrásnějším katalogem byl vyhlášen průvodce stejnojmenné výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu umění uměleckého centra 8smička v Humpolci. Oceněn byl i za polygrafické zpracování. Autorská publikace V znamení pentódy, na které po dobu tří let spolupracovali Jan Čumlivski, Palo Čejka a Tomáš Klepoch, byla oceněna v kategorii Bibliofilie a autorské práce.

Další ocenění se udělovala ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil grafičce Lucii Lučanské z Vysoké školy uměleckoprůmyslové cenu Arna Sáňky, pojmenovanou po zakladateli soutěže, za soubor příspěvků Mujina napsaný podle japonské legendy. Spolek českých bibliofilů zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga. Stala se jím s bakalářskou prací Příběh nebe a země Veronika Hanzlíková, studentka ateliéru Grafického designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu Matěji Lipavskému za ilustraci knihy Věry Jirousové Twetty 1956-1963. Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl Jindřich Janíček z nakladatelství Take Take Take za grafickou úpravu publikace koncipované jako rodinné album Anonym 1968-1984.

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá od roku 1965 Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Více informací je na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.