Prezident poroty mezinárodního filmového festivalo v italských Benátkách Guillermo del Torro. ČTK/AP/Joel C Ryan

Benátky (Itálie) - V Benátkách dnes vrcholí 75. ročník mezinárodního filmového festivalu. Porota v čele s oscarovým režisérem Guillermem del Toro, jehož fantasy thriller Tvář vody vyhrál na festivalu loni, udělí hlavní festivalovou cenu, Zlatého lva, o kterou soutěžilo 21 celovečerních snímků z Evropy, Austrálie, Japonska a obou Amerik.

Za jednoho z favoritů je považován životopisný film První člověk amerického režiséra Damiena Chazellea, kde si hlavní roli astronauta Neila Armstronga zahrál Ryan Gosling. Třebaže se tento snímek, který festival zahájil, dočkal po skončení promítání tříminutového potlesku vestoje, posléze se na něj snesla kritika od některých amerických politiků. Podle nich není dost vlastenecký, neboť chybí scéna, ve které by Armstrong umisťoval na povrch Měsíce americkou vlajku.

Bez kritiky se neobešlo uvedení tří filmů z produkce společnosti Netflix, které nebudou promítány v kinech, ale přesto se ocitly v soutěži. Jde o western The Ballad of Buster Scruggs (Balada o Busteru Scruggsovi) bratří Coenů, Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna o životě jedné mexické středostavovské rodiny na počátku 70. let minulého století a snímek 22 July (22. července). Britský režisér Paul Greengrass se v něm zabývá otázkou extremismu a událostmi po vražedném útoku norského pravicového extremisty Anderse Behringa Breivika z 22. července 2011.

Zlatého lva za celoživotní dílo letos dostali jednaosmdesátiletá britská herečka Vanessa Redgraveová a pětasedmdesátiletý kanadský režisér David Cronenberg.