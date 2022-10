Porodník: Očekávání žen u porodů ovlivňují dezinformace

Praha - Velkým problémem jsou podle vedoucího porodnického úseku gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Jana Matěchy dezinformace týkající se porodů. I vlivem informací z internetu mají podle něj některé ženy jiná očekávání, horší i lepší, než jaká je realita v porodnici. Řekl to na semináři ke zhodnocení fungování tamního centra porodní asistence založené v roce 2019. Některé ženy se obávají špatného zacházení v porodnici, snaží se proto svá přání dopředu podrobně definovat například v porodních plánech. Podle Matěchy by přitom měl být vstřícný přístup s ohledem na přání rodičky normou.

"Když to zjednoduším, tak žena, když rodí, tak chce, abychom s ní normálně komunikovali, aby to bylo bezpečné prostředí a když porod běží, tak abychom do něj nezasahovali," popsal nejčastější přání, se kterými do porodnic ženy přicházejí. Takový přístup by ale měl být podle něj běžný tak jako v západních zemích.

"Víme, že nejlepší pečující osobou pro nízkorizikovou rodící ženu je porodní asistentka," řekl přednosta kliniky Michal Zikán. Porodnice ovšem podle něj narážejí na to, že na ideální péči v poměru jedna asistentka na jednu ženu nemají zdravotníků dostatek.

I podle zákona mají porodní asistentky všechny potřebné kompetence pro samostatné vedení porodu u rodičky s nízkým rizikem komplikací. Vhodné by ale podle Zikána bylo, aby měly porodní asistentky povinnost se po získání bakalářského titulu dál vzdělávat podobně jako lékaři. Centrum porodní asistence naráží na problém s tím, že porodní asistentky nemohou předepisovat léky a úhrady ze zdravotních pojišťoven jsou vázané na rozhodnutí lékaře, řekl. To by podle něj bylo možné překonat, kdyby se změnilo myšlení nemocničního personálu, což ale označil za složité.

Každý rok se v Česku narodí asi 110.000 dětí, porodnic je 90. Na Bulovce rodí zhruba 2700 žen za rok, z nich asi 300 až 400 ročně podle principů centra porodní asistence, kdy dostanou předporodní konzultace a individuální péči vybrané porodní asistentky. Zikán doplnil, že když o přístupu centra mluví v zahraničí, například Rakousku nebo Švédsku, považují ho za normální. V celé porodnici díky tomuto přístupu podle Matěchy klesá počet porodů s císařským řezem nebo nástřihem hráze.

Bulovka chce kapacity centra porodní asistence rozšířit, podle Zikána dostala dotaci na rekonstrukci budovy porodnice a vybudování přístavby. Nový objekt by mohl začít fungovat v roce 2025.