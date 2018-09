Pardubice - Hokejisty Pardubic opustilo po minulé sezoně devět hráčů a přišlo šest nových. Vedení klubu věří, že se mužstvo povedlo dobře doplnit a naváže na uplynulý ročník, v němž se dostalo do play off. Po přímém postupu do čtvrtfinále Dynamo vypadlo až po rozhodujícím sedmém utkání s pozdějším stříbrným medailistou Třincem.

"Při doplňování týmu jsme se dívali spíše po mladších hráčích, kteří nám zapadnou do týmu," řekl dnes novinářům generální manažer Dušan Salfický.

Do Pardubic přišli ze zámoří obránce Vojtěch Budík a útočník Jan Mandát. Z Přerova hostuje útočník Matouš Kratochvil, z hostování v mistrovské Kometě Brno se vrátil další ofenzivní hráč Tomáš Vondráček. Z Banské Bystrice klub získal slovenského olympionika Miloše Bubelu a další zahraniční posilou je Rus Daniil Miromanov.

"Říká se, že každý hráč je nahraditelný a nově příchozí musí zacelit místa po odchozích. Nebude to jednoduché, protože nám v součtu odešlo 30 branek. Ukázala to i příprava, v koncovce jsme nebyli tolik úspěšní. Hráčům ale věřím, i tomu, že jim to tam bude padat," uvedl trenér Miloš Holaň, jehož svěřenci v přípravě vyhráli jen dva zápasy z jedenácti.

"Herně to nebylo tak tragické jako výsledkově. Nehráli jsme nikdy ve vyloženě extraligové sestavě. Zjistili jsme, že naše Achillova pata je proměňování šancí," prohlásil Holaň. Přípravě nepřikládá velkou váhu. "Podívejme se na minulý ročník. To jsme v srpnu skoro vše vyhráli a v říjnu jsme byli předposlední. Kéž by to nyní platilo v úvodu sezony obráceně," řekl kouč. Dynamo vstoupí do sezony pátečním domácím zápasem s Vítkovicemi

Klub chce opět skončit s kladným hospodářským výsledkem jako v minulém ročníku. "Díky loňské sezoně máme na čem stavět, personálně i ekonomicky, i když jsme museli rozpočet ořezat," řekl Salfický. Roční rozpočet se pohybuje mezi 110 a 155 miliony korun, z toho dvě třetiny připadají na extraligové mužstvo.