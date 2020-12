Porazit Plzeň je krásné, ale mám smíšené pocity, řekl Petržela

Uherské Hradiště - Záložník Slovácka Milan Petržela výrazně pomohl k suverénní domácí výhře 4:0 nad Plzní a dostal cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Sedmatřicetiletý fotbalista však měl po utkání 13. ligového kola smíšené pocity, protože nastupovat proti Viktorii, kde prožil nejkrásnější chvíle kariéry, je pro něj pokaždé specifické.

Petrželův výkon vyzdvihl i trenér Slovácka Martin Svědík. Ten ocenil jeho zkušenost, kterou si získává respekt spoluhráčů a motivuje je k lepším výkonům. "Něco dám v kabině do placu, teď si jen kluci musí říct, co to má být," řekl Petržela novinářům.

"Pro nás to byl krásný zápas, porazili jsme silný tým z naší špičky. Pro mě je to vždycky specifický zápas, na jedné straně jsem rád, že jsme tak vysoko vyhráli, ale na druhé straně mám smíšené pocity, zápas s Plzní se mi vždycky hodnotí hůř," přiznal Petržela.

Svědík si do svého svěřence také rýpnul, že by byl rád, kdyby Milan podával takové výkony stále. Petržela se nad tím pousmál. "Samozřejmě, že bych chtěl hrát takhle pořád. Někdy to ale drhne, záleží, jak do utkání člověk vstoupí," konstatoval bývalý reprezentant.

Právě začátek se mu povedl a byl u prvního gólu Slovácka, který načal debakl Viktorie. "Navrátil to pěkně nacentroval, já jsem se díval na Hrušouna (Hrušku), jak to vyrazil, ale Kali (Kalabiška) dobíhal a dal to tam," popsal Petržela úvodní trefu utkání.

Během něj se často potkával na své straně hřiště s velkým kamarádem Davidem Limberským a po půl hodině hry to mezi nimi pěkně zajiskřilo. "Jo, málem mě vyhodil na střídačku," ukázal na souboj u postranní čáry, ale nějakou přílišnou tvrdost v tom neviděl. "Po zápase jsme se tomu zasmáli, chvíli jsme pokecali a popřáli si hezké svátky," doplnil Petržela.

O tom, jaké budou Vánoce v Plzni, v mnohém rozhodne středeční utkání s vedoucí mistrovskou Slavií. "Plzeň je doma mnohem silnější, věřím, že dokáže Slavii potrápit a uspět. Bude muset a já jí budu držet palce," zakončil hráč s 401 zápasy v české nejvyšší soutěži.