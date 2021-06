Poradní organizace doporučila zápis evropských lázní na seznam UNESCO

Františkovy Lázně (Chebsko) - Poradní organizace ICOMOS doporučila mezinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. ČTK o tom informoval starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (STAN). Celkem 11 lázeňských měst z celé Evropy usiluje o zápis několik let, koronavirová krize ale rozhodování oddálila. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout zřejmě letos v červenci.

Doporučení ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel ) je podkladem pro jednání Výboru pro světové dědictví, který na 44. zasedání 16. až 31. července 2021 rozhodne i o nominaci evropských lázeňských měst, mezi kterými jsou tři města z Karlovarského kraje - Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně.

Podle starosty Františkových Lázní organizace ICOMOS, jejíž komisaři už v roce 2019 navštívili česká lázeňská města v Karlovarském kraji, ve svém posudku mimo jiné potvrdila, že Slavné lázně Evropy jsou výjimečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo především od 18. do počátku 20. století a přineslo řadu inovativních myšlenek v oblasti balneologie, medicíny, městského plánování a architektury i trávení volného času.

"Věřím, že rozhodnutí výboru bude stejně pozitivní, a na konci července tak budeme moci oslavit vstup našeho města mezi prestižní místa UNESCO,“ řekl starosta Františkových Lázní.

Na vytoužený vstup na seznam památek se lázeňská města v Karlovarském kraji připravují nejen prací na dokumentech pro zapsání na seznam UNESCO, ale i praktickými opatřeními. Kdyby získala mezinárodně uznávaný status, čekají zvýšený zájem turistů z celého světa. Města proto připravují nová odstavná parkoviště, upravují své lázeňské parky, informační systémy nebo chystají lepší vzájemné dopravní propojení. I u hornických památek Krušnohoří (Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří) zapsaných na seznam UNESCO v roce 2019 se zvýšil zájem turistů.

Nominaci Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česko. Tvoří ji 11 významných lázeňských měst, kromě těch českých jde o Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichy.