Poradci amerického CDC doporučili vakcínu Pfizeru pro děti mezi pěti a 11 lety

Washington - Poradní komise amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dnes jednomyslně doporučila očkování dětí ve věku pět až 11 let vakcínou na covid-19 vyvinutou ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech. Experti se shodli, že očkování by mělo být přístupné všem 28 milionům dětí v dané věkové kategorii, informuje agentura AP. Imunizace dané skupiny by mohla ve Spojených státech začít do konce týdne.

Poslední krok ve schvalovacím procesu je nyní na ředitelce CDC Rochelle Walenské. Očekávalo se, že rozšíření populace způsobilé k očkování potvrdí do několika hodin. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal nouzové povolení pro vakcinaci dané věkové skupiny v pátek v návaznosti na jasné stanovisko vlastního poradního panelu.

V případě dnešního hlasování byl výsledek ještě jednoznačnější, když návrh podpořilo všech 14 členů komise. Ta například mohla vakcínu doporučit jen pro část uvedené věkové skupiny, nakonec ale v tomto směru nepředložila žádná kritéria.

Mladší děti budou dostávat třetinovou dávku vakcíny oproti lidem od 12 let. Firma Pfizer se už před pátečním rozhodnutím FDA připravovala distribuovat miliony lahviček s vakcínou do ordinací lékařů, lékáren a dalších očkovacích míst. Lahvičky s dětskou dávkou přitom mají oranžové víčko na rozdíl od fialového, které mají nádobky se standardně silnou dávkou určenou pro starší pacienty. Očkování by pro děti mladší 12 let mohlo být dostupné od pátku, napsal zpravodajský web Axios.

Dětem hrozí menší riziko těžkého průběhu onemocnění nebo úmrtí po nákaze koronavirem, virus nicméně i tak tuto věkovou skupinu v USA poměrně silně zasáhl. Podle FDA bylo od začátku pandemie do amerických nemocnic přijato kolem 8300 dětí mezi pěti a 11 lety, z nichž asi třetina vyžadovala intenzivní péči. Téměř sto dětí po nákaze zemřelo.