Poradce Zemana čeká jednání s Babišem a Schillerovou o rozpočtu

Praha/Lány (Kladensko) - Poradní tým prezidenta Miloše Zemana dnes bude v Lánech za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Je pravděpodobné, že spolu prezident a předseda vlády budou také hovořit o Bezpečnostní informační službě, kterou Zeman obvinil z toho, že odposlouchává jeho spolupracovníky. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) by s prezidentem mohla mluvit o obsazení čela Nejvyššího správního soudu, protože jeho předseda Michal Mazanec bude muset brzy odejít do důchodu.

Základní parametry rozpočtu vláda schválila v červnu se schodkem 390 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu MF naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun.

Schodek nehodlá podle svého dřívějšího vyjádření Schillerová měnit ani na základě lepší makroekonomické prognózy, kterou ministerstvo financí zveřejnilo v úterý. V té MF zlepšilo odhad vývoje ekonomiky v příštím roce na 4,2 procenta. Zhruba 30 až 40 miliard korun navíc, které by rozpočet mohl díky lepšímu výkonu ekonomiky získat, hodlá ministryně využít na výdaje. V rozpočtu například počítá s navýšením průměrného důchodu o 797 korun měsíčně, přičemž zákonná valorizace činí 497 korun.

Ministerstvo financí ale už dříve upozornilo na to, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.

Pokud by nebyl rozpočet schválen do konce roku, začne stát hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.