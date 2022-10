Poradce Zelenského: Střelci v ruském výcvikovém centru byli Tádžikové

Moskva - Nejméně 11 lidí zahynulo a dalších 15 utrpělo zranění při střelbě ve výcvikovém středisku v jihoruském Belgorodu nedaleko ukrajinských hranic. Do vojáků, kteří přijeli dobrovolně bojovat na Ukrajinu, začali střílet dva z nich. Podle Oleksije Arestovyče, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského citovaného dnes agenturou Reuters, šlo o dva Tádžiky, kteří se s ostatními hádali kvůli náboženství.

Ruská média s odvoláním na ministerstvo obrany v sobotu uvedla, že útočníci původem z nejmenovaného bývalého sovětského státu byli zabiti. Reuters dodává, že tádžický původ útočníků zatím nelze ověřit z jiného zdroje než od Arestovyče.

Tádžikistán je postsovětskou republikou s významnou muslimskou většinou; až 98 procent obyvatel vyznává nějakou formu islámu. V Rusku je naopak dominantním náboženstvím pravoslaví.

Střelba se odehrála uprostřed "částečné" mobilizace, kterou 21. září nařídil prezident Vladimir Putin. Vyhlášení mobilizace vyvolalo protesty a přimělo statisíce lidí k útěku z Ruska. Podle úřadů má být do armády povoláno 300.000 záložníků, a to především lidé s předchozími bojovými zkušenostmi. Podle neoficiálních zpráv ale má být povoláno do armády na milion mužů.

Ruské vedení tvrdí, že mobilizace se bude týkat pouze lidí, kteří v armádě sloužili v nedávné době. Aktivisté a skupiny na ochranu práv ale informovali, že vojenské odvodní úřady shromažďovaly lidi bez jakýchkoli zkušeností s armádou. Někteří z nich byli navíc ze zdravotních důvodů nezpůsobilí ke službě.

Někteří z čerstvě povolaných záložníků podle agentury AP zveřejnili videa, na nichž jsou nuceni spát na podlaze nebo dokonce venku a dostávají zrezivělé zbraně, než jsou posláni do předních linií. Úřady přiznaly, že mobilizace byla často špatně organizovaná, a slíbily, že situaci zlepší.