Pořadatelé zrušili Febiofest, končí i další akce

Pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková, prezident mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest Fero Fenič a herečka Klára Melíšková (zleva) pózují před fotografy na tiskové konferenci uspořádané 4. března 2020 v Praze k 27. ročníku festivalu, který se koná od 19. do 27. března 2020.

Pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková, prezident mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest Fero Fenič a herečka Klára Melíšková (zleva) pózují před fotografy na tiskové konferenci uspořádané 4. března 2020 v Praze k 27. ročníku festivalu, který se koná od 19. do 27. března 2020. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Pořadatelé v souvislosti s vyhlášeným zákazem konání akcí s účastí nad 100 lidí zrušili filmový festival Febiofest. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí festivalu Gabriela Vágner. V Praze měl festival začít 19. března. Podrobnosti pořadatelé sdělí odpoledne. Již v pondělí pořadatelé oznámili zrušení slovenského Febiofestu. Pražská část festivalu Jeden svět pokračuje v malých sálech, řekla ČTK za organizátory Gabriela Gálová.

ČTK zjišťuje informace o rušených akcích od pořadatelů velkých festivalů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. "V tuto chvíli neuvažujeme o zrušení festivalu Pražské jaro, který začíná až 7. května," řekl ČTK mluvčí festivalu Pavel Trojan.

Jeden svět jako celý se neruší, promítat se bude dále v malých sálech, jako je kino Evald, malý sál Světozoru či sál v Městské knihovně. Ty mají kapacitu do 100 lidí. V případě velkých sálů pořadatelé řeší, zda kapacitu diváků omezí právě na stovku.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech má začít 3. července. Mluvčí festivalu Uljana Donátová dnes ČTK řekla, že festival se zatím připravuje podle plánu a vyhlášená opatření jeho přípravy zatím neovlivnila.

Na letošní Febiofest měl přijet americký herec Woody Harrelson známý především rolí Larryho Flynta ve snímku Miloše Formana. Harrelson měl doprovodit režiséra Orena Movermana, jehož organizátoři festivalu chtěli ocenit. Festival měl otevřít jako nesoutěžní snímek Šarlatán polské režisérky Agnieszky Hollandové.

Činoherní klub v Praze dnes oznámil, že ode dneška ruší svá představení. "Vzhledem k nepredikovatelné situaci nejsme schopni v tento moment odhadnout, jak dlouho opatření potrvá," sdělila ČTK mluvčí scény Linda Skarlandtová. Diváci mají sledovat webové stránky a sociální sítě divadla, kde budou informace každý den aktualizovány podle vývoje situace v zemi. Zakoupené vstupenky mohou diváci vrátit v místě zakoupení do 30. června 2020. Vstupné za e-vstupenky se bude vracet zpět na bankovní účty.

V náhradním termínu se zřejmě uskuteční předávání designových cen Czech Grand Design, které se mělo konat 24. března v karlínském divadle, řekla ČTK za organizátory Barbora Švehlová.

Knižní veletrh Svět knihy, který by měl začít 14. května na holešovickém Výstavišti, podle mluvčí Jany Chalupové se nadále připravuje a pořadatelé věří, že se uskuteční.

Opatření proti koronaviru zruší v Plzni udělování hudebních cen

Opatření proti koronaviru zruší 28. ročník udělování hudebních cen Žebřík v Plzni. Mělo se konat 13. března v plzeňském areálu DEPO2015. Pořadatelé se pokusí najít jiný termín pro vyhlášení cen. Novinářům to dnes řekl ředitel ankety Jarda Hudec. Na vyhlášení chodí každoročně přes tisíc platících diváků a další hosté.

Organizátoři se pokusí najít termín, kdy by mohli uspořádat náhradní vyhlášení cen. "Fanoušci rozhodli o výsledcích ankety. Abychom je pouze někde vytiskli nebo na nějakém soukromém večírku pro méně než 100 lidí vyhlásili, to není ono. Rádi bychom se zamysleli nad možností najít náhradní termín," řekl Hudec. Podle něj zatím žádní organizátoři nevědí, jak budou dál postupovat. Není totiž jasné, jak dlouho mimořádná opatření potrvají.

Brno

Některá menší kina či hudební kluby v Brně budou zřejmě pokračovat v produkci i po dnešním rozhodnutí bezpečnostní rady státu o zákazu kulturních akcí nad 100 lidí. Uzpůsobí kapacitu tak, aby nebyl překročen limit návštěvníků, zjistila ČTK v anketě. Důvodem opatření bezpečnostní rady státu je hrozba šíření koronaviru.

Například brněnské Divadlo Husa na provázku ruší počínaje dneškem představení ve velkém sále, ale ponechá v provozu sklepní scénu s menší kapacitou. Dnes, v pátek a v sobotu se tam hraje inscenace Pravidla bincárny, řekla ČTK mluvčí Alžběta Nagyová.

Koncerty zatím neodloží ani hudební klub Stará pekárna. Podle provozovatele Tomáše Kytnara klub nechce nijak postupovat proti rozhodnutí bezpečnostní rady. Návštěvnost akcí ve Staré Pekárně ale limit 100 lidí zpravidla nepřekračuje.

Promítat chce nadále kino Lucerna v Žabovřeskách. Snížilo kapacitu na 99 míst. "Kino promítá a žádná představení se neruší," stojí na webu Lucerny. U dnešní a středeční projekce filmu V síti se ruší některé rezervace nad limit 100 lidí. V dalším malém kině Art se zatím rozhodují, zda provoz zachovají.

Divadlo Polárka ruší představení na velké scéně. "Rádi bychom ale zachovali malou scénu," řekla ČTK vedoucí divadla Natálie Pelcová. Čeká na vyjádření zřizovatele, jímž je Brno-střed.

Liberecký kraj

Kvůli koronaviru zrušili organizátoři plánovaný souboj hokejových týmů Technické univerzity Liberec a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem o krále severu. Hokejové týmy se měly poprvé utkat už ve středu v liberecké Home Credit Areně, odvetné utkání bylo naplánováno na 24. března v Ústí nad Labem. ČTK o tom informoval mluvčí liberecké univerzity Radek Pirkl.

Zrušením utkání reagovali organizátoři na rozhodnutí bezpečnostní rady státu, která dnes zakázala akce za účasti více než stovky lidí. Od středy budou uzavřené také základní, střední a vyšší odborné školy. Libereckého kraje se to zatím netýká, protože zdejší školáci mají jarní prázdniny. Před polednem rozšířilo ministerstvo zdravotnictví zákaz výuky i na vysoké školy. Plošně platí už od dnešního dne zákaz vstupu do nemocnic a domovů seniorů. Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru.

Liberecká Home Credit Arena zastavila dnes v reakci na nařízení vlády s okamžitou platností prodej vstupenek na všechny kulturní i sportovní akce až do letních prázdnin a to včetně vstupenek na hokejové play off. "První dva zápasy čtvrtfinále 18. a 19. března už byly přitom z 90 procent vyprodané," řekl ČTK viceprezident klubu Bílí Tygři Liberec Lukáš Přinda, který je zároveň jednatelem Sport Parku Liberec, jehož součástí je i Home Credit Arena. Zrušené je podle něj například i populární veřejné bruslení.

Moravskoslezský kraj

Pořadatelé mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který každý rok v červenci pravidelně navštěvují desítky tisíc lidí, pokračují v přípravách letošního ročníku. Situaci analyzují. Věří ale, že v červenci už koronavirus akci neohrozí. ČTK to řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák v souvislosti s dnešním rozhodnutím bezpečnostní rady státu, která zrušila všechny akce s návštěvností nad 100 lidí. Naopak Janáčkova filharmonie Ostrava ruší nejbližší koncerty včetně dnešního s Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Za vzniklé náklady bude s největší pravděpodobností požadovat kompenzaci.

Do velkých ekonomických problémů se dostala vinou koronaviru a zákazu akcí společnost Martina Valového, která zajišťuje ozvučení a osvětlení na akcích. "Příští týden jsme měli vyjet na turné s Ewou Farnou a Jelenem," řekl Valový ČTK. Dodal, že jen v březnu bude muset zrušit asi dvě desítky akci a škodu vyčíslil na milion korun. "V dubnu by byl počet akcí podobný a přišli bychom o další milion," dodal.

Komplikace bude mít i se zajištěním peněz na výplaty zaměstnancům. "Měsíc to budu schopen pokrýt z úspor, ale pak do bude problém," řekl. I on hledá někoho, kdo by mu pomohl s případným vymáháním kompenzace.

Naopak pořadatelé vzdálenějších akcí v přípravách dál pokračují. "Situaci sledujeme. Tím, že je ale festival až za čtyři měsíce, pokračují přípravy dál v plné míře. Věříme, že se situace s létem zlepší. Pokud budou ale v době konání platná nějaká opatření, budeme je respektovat," uvedl Sedlák.

Dodal, že kdyby akci museli rušit, není zatím jasné, jaké škody by vznikly. "Situaci analyzujeme. Je nová jak pro nás, tak pro kapely. Pro všechny. Je to složitější problém, protože v mnoha případech vystoupení kapel zajišťovali agentury," řekl.

V podobné situaci jsou i pořadatelé festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně. Jeho program je postavený na českých a slovenských interpretech. "Smlouvy s nimi jsou v tomto případě zrušitelné. Je v nich uvedena klauzule, že smlouvy přestanou platit v případě zásahu vyšší moci. Je tam jmenováno několik situací a epidemie je mezi nimi," řekl Matěj Ostárek z pořádající agentury.

Olomoucký kraj

Moravské divadlo Olomouc kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřelo dnes svou budovu pro veřejnost. Zrušeno je tak již dnešní představení Lovci perel i program v následujících dnech. Herci v divadle s kapacitou 420 míst budou dál fungovat, zkoušek se opatření netýká, řekl dnes ČTK mluvčí divadla David Kresta. Druhé z olomouckých divadel Tramtarie naopak program neruší, výhodou je jeho sál do kapacity 100 lidí.

Moravské divadlo kvůli rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušilo nejen večerní, ale i dopolední představení. "Zdraví je priorita a jsou chvíle, kdy musí kultura stranou. Již jsme přijali zvýšená hygienická opatření, v souvislosti s nařízením jsme okamžitě zavedli zákaz návštěv v divadle a veškerých edukačních činností a zájmových kroužků v budově. V divadle bude probíhat jen nejnutnější provoz, zkušební proces chystané muzikálové inscenace Donaha! pokračuje v normálním režimu," uvedl na stránkách divadla ředitel David Gerneš.

Naplánovaná představení zrušilo divadlo do odvolání. "Divákům nabídneme náhradní termíny představení, prosíme proto, aby si již zakoupené vstupenky ponechali. O případných náhradních termínech či vracení vstupného budeme včas informovat. Naplánovaná školní představení rušíme bez náhrady, školám vrátíme vstupné. Předplatitelé o představení nepřijdou, nabídneme jim náhradní termín v rámci abonmá. Momentálně jsme také až do odvolání zastavili prodej a rezervace vstupenek na naše představení," doplnil ředitel. Podle mluvčího divadla Davida Kresty neuvažovalo divadlo ani o možnosti omezit návštěvnost.

Opatření se naopak nedotkne olomoucké Tramtarie, které se vešlo do nařízeného limitu počtu návštěvníků. Zástupci divadla se již několik let snaží o získání většího prostoru, pro následující dny bude malý sál naopak pro ně nyní naopak výhodou. "Divadlo Tramtarie do této kategorie nespadá, má kapacitu 76 diváků, představení tedy normálně hrajeme dál podle programu," řekla dnes ČTK ředitelka divadla Petra Němečková.

Jisté zatím není, jak se opatření s platností od dnešních 18:00 dotkne předkola play off hokejové extraligy mezi HC Olomouc a PSG Berani Zlín. Utkání, na které podle mluvčího klubu HC Olomouc Tomáše Schmiedta chodí kolem 4500 diváků totiž začíná hodinu před platností opatření. "Zatím nevíme, čekáme na rozhodnutí svazu. Padnout by mělo kolem 13:00, poté dáme informace na internet," řekl dnes ČTK Schmiedt. Zatím nedokázal říci, zda může jít o zrušení zápasu či o zápas bez diváků.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji se do odvolání nebude konat množství akcí, kde se očekává větší účast než stovka lidí. Kvůli dnešnímu nařízení vlády kvůli konoronaviru ruší představení například Východočeské divadlo v Pardubicích. ČTK to řekl jeho mluvčí Radek Smetana. Bližší informace sdělí odpoledne.

Středeční koncert Tomáše Kluse s Janáčkovou filharmoniií, který měl být na zimním stadionu v Pardubicích, pořadatelé přesouvají na podzim. Termín upřesní, uvedla organizátorka Světlana Němcová.

Ve Svitavách se dnes neodehraje představení Krás(k)a na scéně v podání Městského divadla Mladá Boleslav. "Kino by fungovat mohlo, pokud neprodají 100 lístků," řekl ČTK vedoucí odboru školství a kultury Svitavy Jiří Petr. Podle něj by mohly být zrušeny také některé plánované plesy, bez diváků zřejmě bude i utkání extraligy v basketbalu. Nižších soutěží by se zákaz konání akcí nad 100 účastníků nemělo dotknout.

Opatření se týkají akcí, kde je víc než 100 lidí. Divadlo Exil v Pardubicích má menší sál, do kterého se vejde sedm desítek lidí, proto představení neruší, řekl ČTK režisérka Naďa Kubínková.

Středočeský kraj

Městské divadlo v Mladé Boleslavi zrušilo po dnešním rozhodnutí Bezpečností rady státu všechna představení. Po dohodě s městem, které je zřizovatelem, se nebudou vystoupení konat ani na Malé scéně, kde je místo pro 80 diváků, a nemusel by se na ni tak vztahovat zákaz hromadných akcí. Herci a další zaměstnanci divadla budou dále chodit do práce, řekla dnes ČTK ředitelka divadla Janeta Benešová. Každý den, kdy bude zrušené představení, bude podle ní kritický.

"My zkoušíme, to nerušíme, lidé budou normálně chodit do práce, protože se nás nikde neschází více než 20," řekla Benešová. Divadlo podle ní muselo po rozhodnutí bezpečnostní rady rychle zrušit představení, které se mělo dnes hrát ve Svitavách.

"Řešíme to nejzákladnější, tedy zastavit divadelní techniku, která odjela do Svitav a která už tam staví na večerní představení. Nejdříve musíme povolat lidi nazpátek, zrušit naplánovanou dopravu a zastavit dnešní představení, které je v běhu," řekla Benešová.

Divadlo podle ní nařízení vlády respektuje. "Řešíme otázku, jak dlouho bude ta situace trvat, protože každý den je pro nás kritický. My ta představení budeme velice těžko přesouvat do nějakých volných termínů, protože je prostě v budoucnu nemáme," řekla Benešová.

Středočeské galerie a muzea kvůli koronaviru zrušily naplánované akce a budou fungovat v omezeném režimu, řekl dnes ČTK krajský radní pro kulturu Karel Horčička (ČSSD). Původně navrhoval uzavření všech kulturních zařízení v regionu, vedení kraje se ale nakonec rozhodlo pro jiné řešení.

Vedení kraje nepředpokládá, že za současné situace budou mít lidé velký zájem o návštěvu muzeí a galerií. Kdyby se přesto někde objevilo větší množství lidí, pracovníci zasáhnou.

Stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání akce s účastí přesahující sto lidí. Opatření vstoupí v platnost od dnešních 18:00. Týká se to například divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, od středy mají být navíc uzavřeny školy.

Hejtmanství už dříve, ještě před dnešním rozhodnutí Bezpečností rady státu, zrušilo také plánovaný Středočeský ples.