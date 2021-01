Pořadatelé přesunuli termín Comic-Conu Prague na 7. až 9. května

Praha - Pořadatelé Comic-Conu Prague, který se zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy v žánru sci-fi, fantasy a hororu, přesunuli termín konání akce na 7. až 9. května. Původně se měl druhý ročník festivalu konat od 12. do 14. února. Všichni hosté, kteří už byli dříve oznámeni, dorazí v náhradním termínu. Navíc nově účast potvrdili herečka Crystal Reedová, herec Sylvester McCoy a komiksoví tvůrci Petr Kopl, Jan Tatarka či Dan Černý. ČTK o tom za organizátory informovala Iva Pavlousková.

"Jsme pevně odhodláni Comic-Con Prague letos zrealizovat a pokud by to nešlo jinak, využijeme další smluvený náhradní termín. Všechny vstupenky zůstávají v platnosti. Přestože k tomu nemáme zákonnou povinnost, rozhodli jsme se pro fanoušky zajistit možnost refundace vstupenky v příštích deseti dnech, pokud by se jim nový termín nehodil," uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, jejíž produkční divize NoLimits akci spolupořádá.

Pozvání na Comic-Con Prague 2021 přijala nově americká herečka Crystal Reedová, která je známá především ze seriálů Vlčí mládě, Gotham a Bažináč. Zahrála si také ve filmech Skyline, Bláznivá a Ztracená láska. Dorazí také britský herec Sylvester McCoy, kterého nejvíce proslavily role čaroděje Radagasta ve filmové trilogii Hobit nebo role sedmé inkarnace Doktora v jednom z nejdéle existujících sci-fi seriálů Doctor Who. Z komiksových tvůrců by měli přijet mimo jiné Jason Aaron a Francesco Gerbino.

Už dříve potvrdil účast Christopher Lambert, kterého fanoušci znají především díky rolím Connora MacLeoda ve filmové sérii Highlander a lorda Rydena ve filmu Mortal Kombat. Dále by měl dorazit Julian Glover, kterého proslavily role ve Star Wars: Impérium útočí, ve filmu Indiana Jones a Poslední křížová výprava nebo v seriálu Hra o trůny.

Festival má v programu vedle setkání a besed s filmovými herci a dalšími tvůrci také promítání, workshopy, soutěže, výstavy, kostýmové hry cosplay nebo hraní videoher a deskových her. Podrobnosti se nacházejí na jeho webu www.comiccon.cz a na sociálních sítích facebook a instagram.

Comic-Con Prague vychází ze zahraničního konceptu, který má za sebou půlstoletí historie. První taková akce se konala v USA v roce 1970. Během let se Comic-Con rozrostl ve významnou akci. Na první ročník tuzemského setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih dorazilo loni do pražského O2 Universa 23.000 návštěvníků. Třídenní kapacita byla prakticky vyprodaná.