Pořadatelé OH v Tokiu ušetřili díky absenci diváků víc, než ztratili na vstupném

Tokio - Pořadatelé olympijských her v Tokiu ušetřili díky absenci diváků více než miliardu dolarů (přes 22,5 miliardy korun), vyplývá z odhadu zveřejněného agenturou Kjódó. Bylo to více, než prodělali na prodeji vstupenek, kde se očekával příjem 800 milionů dolarů (18 miliard korun).

Prázdné ochozy znamenaly mimo jiné menší výdaje na pracovní síly. Zákaz diváků, který s výjimkou sportovišť mimo Tokio platil kvůli nárůstu počtu případů koronaviru v Japonsku, tak nakonec nebude znamenat další výdaje pro japonské pořadatele. Japonsko nicméně přišlo o přidružené zisky spojené s turismem.

Celkové náklady Japonců na pořádání olympijských her, o něž se podělil organizační výbor a japonská i tokijská vláda, by měly činit zhruba 17,6 miliardy dolarů (396 miliard korun). To je přibližně o 700 milionů dolarů (15,7 miliardy korun) méně, než byl rozpočet z loňského prosince navýšený o náklady za bezprecedentní odložení olympijských her kvůli vypuknutí pandemie covidu-19 v roce 2020.

Podobně jako u jiných olympijských her rozpočet výrazně překročil první odhady, které Tokio uvádělo při úspěšné kandidatuře v roce 2013. V přihlášce se počítalo s náklady ve výši sedmi miliard dolarů (158 miliard korun).