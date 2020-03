Pořadatelé OH v Tokiu převzali v Řecku olympijský oheň

Atény - Pořadatelé olympijských her v Tokiu převzali v Řecku olympijský oheň. Původně naplánovaný velkolepý ceremoniál na stadionu v Aténách, který v roce 1896 hostil první moderní olympijské hry, se vzhledem k pandemii koronaviru uskutečnil v hodně okleštěné podobě a bez diváků. Z Japonska nedorazili vysocí funkcionáři ani politici a pochodeň převzala nepříliš známá bývalá plavkyně Naoko Imotová, která byla v Řecku jako pracovnice UNICEF.

Letadlo v barvách olympijských her v Tokiu převeze pochodeň do Japonska, kam by měla dorazit v pátek. Oficiální štafeta s pochodní by měla začít 26. března. Předcházet jí bude takzvaná cesta ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011.

Na ceremoniál do Atén měli dorazit mimo jiné prezident organizačního výboru Joširo Mori, japonská ministryně pro olympijské hry Seiko Hašimotová a dvojice trojnásobných olympijských šampionů, judista Tadahiro Nomura a zápasnice Saori Jošidaová. Oba bývalí sportovci měli na ploše běžet s pochodní, ale nakonec stejně jako ostatní členové japonské delegace do letadla do Evropy nenasedli. Sešlo také z doprovodného programu včetně prezentace japonské kultury.

V pátek letadlo s olympijským ohněm přistane na letecké základně Macušima na severovýchodě Japonska, který v roce 2011 zdevastovalo zemětřesení a vlna cunami. Pochodeň mělo vítat 200 místních školáků, ale i od toho pořadatelé v rámci opatření proti šíření koronaviru upustili.

Oficiální štafeta začne 26. března ve Fukušimě a do zahájení her, naplánovaného na 24. července, by měla navštívit všech 47 japonských prefektur. Fanoušci ji mohou sledovat podél trasy, ale neměli by se shlukovat do větších skupin a nesmějí tam chodit, pokud mají horečku nebo jiné zdravotní potíže. Kvůli nečekaně velkému zájmu diváků byla předčasně ukončena štafeta v Řecku, kde byl olympijský oheň 12. března slavnostně zapálen.