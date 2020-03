Pořadatelé OH v Tokiu přes rozmach koronaviru změny nepřipouštějí

Tokio/Praha - Pořadatelé letních olympijských her i Mezinárodní olympijský výbor (MOV) navzdory pandemii koronaviru oficiálně stále trvají na uskutečnění her v řádném termínu od 24. července. Zkritizovali jednoho ze členů organizačního výboru Harujukiho Takahašiho, který pro média hovořil o možném odkladu her o jeden až dva roky. V přípravách pokračuje i Český olympijský výbor (ČOV), jehož zástupci by měli v sobotu odletět do Tokia na inspekční cestu.

Nový typ koronaviru se rychle šíří. Celosvětově se jím nakazilo už přes 126.000 lidí a více než 4600 lidí nemoci podlehlo. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu označila aktuální situaci za pandemii, tedy epidemii globálního rozsahu. Kvůli koronaviru byla zrušena nebo odložena spousta sportovních akcí.

Čím dál intenzivněji se hovoří také o olympijských hrách, které by měly začít zhruba za čtyři a půl měsíce. Oficiálně pro ně žádný náhradní plán neexistuje. Šéf organizačního výboru Jošihiro Mori označil za nehorázná tvrzení svého podřízeného Takahašiho o možném odkladu OH na rok 2021 nebo 2022. Ostrou kritiku vyvolala také únorová slova člena MOV Dicka Pounda, že na definitivní rozhodnutí o osudu her je čas do konce května.

V Tokiu jsou hotová sportoviště a pořadatelé přijímají zástupce zúčastněných zemí na inspekční návštěvy. Cesta čeká i představitele ČOV v čele se sportovním ředitelem a šéfem tokijské mise Martinem Doktorem. Měli by odletět v sobotu.

"Žádná speciální opatření nechystáme. Samozřejmě budeme dodržovat hygienická doporučení a jsme v úzkém kontaktu s pořadateli olympiády, kteří podle nejnovějších zpráv mají na místě situaci pod kontrolou. Aktuálně jsou v Tokiu kolegové ze Slovenského olympijského výboru, takže čerpáme také informace od nich," uvedl ČOV.

Vyhlášení pandemie podle tokijské guvernérky Juriko Koikeové určitým způsobem postoj k olympijským hrám ovlivní. "Nemohu říct, že by tam žádný dopad nebyl. Ale věřím, že zrušit se hry nedají," řekla.

Na olympijských hrách bude startovat přes 11 tisíc sportovců z více než dvou stovek zemí. K dispozici je 7,8 milionu vstupenek.