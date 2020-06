Pořadatelé OH chtějí prověřit cesty zjednodušení a zlevnění her

Tokio - Pořadatelé olympijských her v Tokiu prověří více než 200 oblastí, aby našli cesty, jak je co nejvíce zjednodušit. Měli by analyzovat mimo jiné sportoviště a dopravu. Chtějí tím snížit dodatečné náklady zaviněné bezprecedentním ročním odkladem her, který způsobila pandemie koronaviru.

Výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto dnes řekl, že olympijské hry nebudou pompézní. Organizátoři prověří prakticky kompletní manuál připravený pro letošní sportovní svátek. Mohou například zjednodušit zahajovací a závěrečný ceremoniál. Hlavní bude zajistit bezpečnost všech zúčastněných.

Až dokončí nový návrh, budou prostřednictvím Mezinárodního olympijského výboru informovat o novém programu a případných dalších změnách mezinárodní sportovní federace. Ty mohou vznést připomínky a konečné rozhodnutí by mělo přijít na zářijovém jednání výkonného výboru MOV.

Pokračující pandemie koronaviru vyvolává pochybnosti, zda se do příštího roku situace uklidní natolik, aby bylo možné OH bezpečně uspořádat. Další posun už není možný, musely by být zrušeny. Šéf organizačního výboru Joširo Mori se ale dnes nechal slyšet, že o této variantě pořadatelé vůbec neuvažují.

Naopak stanovili nový termín štafety s olympijskou pochodní, která by měla být od března do 23. července 2021. Olympijský oheň byl zažehnut v řecké Olympii 12. března, kdy globální koronavirová krize začínala nabírat obrátky.

Po odložení her byla oficiální část štafety, která měla začít 26. března ve Fukušimě, zrušena. Oheň byl nejdříve vystaven ve Fukušimě, ale o dva týdny později ho pořadatelé schovali v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru.