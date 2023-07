Pořadatelé nahlásili hygienikům přes 2500 táborů, účastní se jich 167.000 dětí

Praha - Hygienikům pořadatelé nahlásili přes 2500 turnusů táborů a dalších podobných akcí pro děti. Je jich více než v loňském roce, srpnové mohou být ještě oznámeny dodatečně. Zúčastní se jich téměř 167.000 dětí, zhruba stejně jako loni. Nejvíc jich bude v Jihočeském kraji a na Vysočině. Na webu o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Krajské hygienické stanice už v pondělí 3. července zahájily jejich kontroly.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají pořadatelé povinnost hlásit tábory a další zotavovací akce, kde je více než 30 účastníků do 15 let. Takových bylo do 27. června nahlášeno krajským hygienickým stanicím (KHS) 1523 s 2323 turnusy a 159.283 účastníky. Ostatních akcí, které jsou kratší nebo je na nich méně dětí, pořadatelé hygienikům hlásit nemusí, přesto to udělalo 243 z nich. Jejich 325 turnusů se účastní 7585 dětí.

"Počet ohlášených zotavovacích i jiných podobných akcí pro děti se v průběhu měsíce července ještě navýší o akce pořádané v měsíci srpnu. V letošním roce je prozatím ohlášeno o něco více akcí, a to jak zotavovacích (o 27 více), tak i jiných podobných akcí pro děti (o 50 více) v porovnání s předchozím rokem," uvedli hygienici.

"Jako každý rok se na zotavovacích akcích nejvíce dětí rekreuje v Jihočeském kraji, prozatím přihlášeno 28.796 dětí, následuje Kraj Vysočina 21.631 dětí a Plzeňský kraj 17.313 dětí," doplnili. V Jihočeském kraji je nahlášeno 200 zotavovacích akcí, na Vysočině 194 a v Plzeňském kraji 168 akcí. Naopak v Ústeckém kraji jich je 58, v Karlovarském 25 a v Praze jedna.

Hygienici se letos zaměřují na hodnocení jídelníčků na táborech. "Cílem je zajištění celoroční kontinuity v poskytování nutričně vyvážené stravy dětem, a to i v období letních prázdnin formou edukace odpovědného personálu dětských táborů, neboť ve školním roce je dodávání nutričně vyvážené stravy pro děti regulováno prostřednictvím školního stravování," uvedli.

V loňském roce hygienici uložili 48 pokut za 90.500 korun, což bylo více než v předchozím roce. Loňských 1256 kontrol bylo zhruba stejně jako v roce 2021.