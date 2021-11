Pořadatelé festivalů se stavějí ke změně v uznávání testů různě

Praha - Pořadatelé hudebních festivalů se stavějí k zamýšlené změně v uznávání testů na covid-19 různě. Někteří s návrhem, aby se přestaly u hromadných akcí uznávat výsledky antigenních testů, bezvýhradně souhlasí, jiní říkají, že si politici berou kulturu jako rukojmí, další navrhují, aby vláda účastníkům akcí proplácela vstupenky, které jim kvůli vládním opatřením mohou propadnout. Vyplývá to z ankety ČTK.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dnes řekla, že ministerstvo zdravotnictví na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování. Na menších akcích budou antigenní testy nadále možné. Zpřísnění pro hromadné akce bylo podle Svrčinové projednáno s kulturní obcí. Podmínky budou platit od 1. prosince.

"Vypadá to, že míra chaosu je stále stejná. Rozhodně se nejedná o opatření, které by bylo dohodnuté s kulturní obcí. My rozhodně garantujeme všem návštěvníkům v případě jakýchkoliv problémů vrácení vstupného. Ale budeme naléhat na vládu, aby ona proplácela vstupenky," řekl ČTK David Gaydečka za festival Metronome Prague. Ten se sice koná v létě, ale Gaydečka připravuje i vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín, které má několikatisícovou kapacitu.

Spolumajitel festivalu Benátská! s Impulsem a frontman skupiny Doctor P.P. Petr Pečený chystaná opatření považuje za důsledek arogantního přístupu jejich navrhovatelů. "Oni nechápou, jak může festival fungovat. Nerozumí logistickým problémům s kontrolou návštěvníků. Nechápou, že spousta lidí se rozhodne, že na akci za těchto podmínek nepůjde, z čehož pramení ekonomické problémy pořadatelů. A jestli říkají, že něco konzultovali s kulturní obcí, tak s naším festivalem, který je členem asociace Festas i Asociace hudebního průmyslu, nikdo nic takového nekonzultoval. Věřím, že příští rok už to bude normální a tak velký festival, jako je ten náš, budeme moci udělat. Pro festival, na kterém máme každý den 15.000 lidí, jsou všechny tyto požadavky na hranici logistické únosnosti," řekl.

Robert Schaffer, ředitel O2 areny a O2 universa, ČTK sdělil, že jakékoliv další omezení konání hromadných akcí zhoršuje už tak složitou situaci v kultuře. "Kulturní oblast na rozdíl od jiných sektorů od svého pomalého rozjezdu v polovině tohoto roku neustále kontroluje své diváky. Nyní přichází další omezení, které de facto opět konání hromadných akcí s vyšším počtem osob zastavuje. Představa, že takové opatření zvýší počet osob očkovaných, je lichá. Cesta z této situace není omezování kulturních akcí, ale motivace a nařízení, které zvýší počet očkovaných osob," uvedl.

Marek Vohralík, výkonný ředitel asociace Festas, která sdružuje tři desítky významných festivalů, ČTK sdělil, že dokud nebudou známa přesná opatření, nemá cenu se vyjadřovat. "Pro festivaly to zatím není nic zásadního, konají se v létě a to je daleko. Zatím není důvod k panice, navíc se ukazuje, že pandemie vždy udeří na podzim," uvedl.

Dodal ale, že má dojem, že festivaly a vůbec kultura jsou trochu rukojmí politiků. "Bojí se přijmout nepopulární opatření a vyhlásit povinné očkování, tak to dělají přes nás, aby oni vyšli s čistým štítem. A my pak budeme poslouchat stížnosti návštěvníků našich akcí. Myslím, že očkování je jediná cesta, jak zabránit šíření covidu," uvedl.

"Plánované opatření vlády, které od 22. listopadu nebude akceptovat na hromadných akcích nad 1000 lidí antigenní testy, nám přijde za současného vývoje epidemie pochopitelné," sdělil ČTK ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. "Jde hlavně o bezpečnost všech účastníků akcí, a proto jsme rádi, že se oproti opatřením z minulého roku, kdy byla kultura zcela uzavřená, můžeme nadále osobně potkávat," doplnil.