Pořadatelé budou od pondělí vracet neočkovaným vstupné

Praha - Pořadatelé kulturních akcí se chystají na pondělí, kdy budou muset přestat uznávat platnost negativních testů na koronavirus. Především počítají s tím, že budou muset některým návštěvníkům vracet peníze za vstupné, vyplynulo z ankety ČTK mezi zástupci divadel či pořadatelů festivalů. Vláda se podle očekávání shodla na návrhu, podle kterého se od pondělí 22. listopadu s výjimkami nebudou testy uznávat jako covidový certifikát.

"Národní divadlo nabídne divákům, kteří nebudou od pondělí splňovat podmínky k návštěvě služeb a kulturních akcí, převedení zakoupených vstupenek na poukázku. Bude mít platnost rok a půjde vyměnit za nové vstupenky," řekl dnes ČTK mluvčí první české scény Tomáš Staněk.

"Bude dobře, když vláda obnoví pravidelné testování zaměstnanců. Opakovaně jsme s Asociací profesionálních divadel upozorňovali na podivný stav, kdy uživatelé služeb museli splňovat podmínky, a byli obsluhováni zaměstnanci, kteří takovou povinnost neměli," uvedl generální ředitel Národního divadla Jan Burian.

V Praze dnes začíná festival francouzského filmu, organizátoři budou zatím uznávat i negativní testy. Od pondělí potom divákům, kteří se prokáží pouze testem, vrátí vstupné. ČTK to řekla mluvčí festivalu Gabriela Zajícová.

Stejně tak plánují vracet divákům, kteří by se mohli prokázat jen negativním testem, vstupné pořadatelé Pražského divadelního festivalu německého jazyka, který začal v pondělí a potrvá do 6. prosince. Účast ale dnes odřekl kvůli epidemické situaci v Česku berlínský soubor Schaubühne am Lehniner Platz, sdělil ČTK ředitel festivalu Petr Štědroň, který je zároveň šéfem Divadla Na zábradlí. I tato scéna počítá s vracením vstupného. Zástupci vedení pražských divadel ale upozorňují, že drtivá většina diváků se dnes prokazuje při vstupu do divadla certifikátem o očkování.

"Co se týká nových opatření, z pozice nás jako pořadatele doufám, že to nebude mít příliš velký dopad do počtu návštěvníků našeho divadla – doposud se většina diváků při vstupu do našeho divadla prokazovala potvrzením o očkování, na prokázání se testy PCR či antigenními testy došlo v ojedinělých případech," sdělila ČTK Lenka Plavcová, ředitelka divadla Viola.

Obává se však toho, že lidé se budou bát přijít do divadla obecně kvůli covidové situaci. "Co však vidím jako problém a neznám zatím přesné znění opatření, je, jak se stavět k neočkovaným protagonistům u jednotlivých představení," uvedl. Pokud by se mělo odehrát představení s hercem, který není očkován či neprodělal nemoc, nelze už na něj nahlížet jen jako na zaměstnance, kde by měl stačit jen test, ale mělo by se podle ní na něj vztahovat to samé opatření pro účast na kulturních akcích jako na diváky, kteří s ním v ten moment sdílí společný prostor," míní ředitelka. V takovém případě by podle ní mohla nastat situace, že divadlo bude muset rušit představení.