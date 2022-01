Pořadatelé Australian Open vzali zpět zákaz triček na podporu Pcheng Šuaj

Melbourne - Pořadatelé Australian Open zrušili rozhodnutí, které fanouškům zakazovalo nosit v hledišti trička s nápisem na podporu čínské tenistky Pcheng Šuaj. Opatření vyvolalo velké pobouření a organizátory za zbabělost kritizovala mimo jiné Martina Navrátilová. Šéf turnaje Craig Tiley uvedl, že diváci mohou trička mít, pokud nebudou v areálu pořádat rušivá shromáždění.

Rozhořčení vyvolalo v sobotu zveřejněné video na sociálních sítích, na němž bylo zachyceno, jak ochranka zabavila fanouškům trička a plakát na podporu Pcheng Šuaj. Organizátoři úvodního grandslamového turnaje sezony postup obhajovali s odkazem na zákaz politických sloganů v Melbourne Parku, sklidili za to ale ostrou kritiku. Skupina aktivistů podle svých slov chtěla v areálu tento týden rozdat fanouškům 1000 triček s heslem "Kde je Pcheng Šuaj?".

Podle Tileyho se pořadatelé obávali o bezpečnost v areálu. "Pokud přijdou, aby sledovali tenis, a budou u toho mít trička s nápisem 'Kde je Pcheng Šuaj?', pak to bude v pořádku," řekl Tiley. "Pokud má někdo na sobě tričko s nápisem, nemá to žádný vliv na bezpečnost. Pokud se ale začnou shromažďovat a rušit, ať už jakýmkoliv způsobem, je to něco jiného," dodal.

O osud Pcheng Šuaj se začala nejen světová tenisová komunita výrazně zajímat v listopadu poté, co bývalá světová jednička ve čtyřhře a dvojnásobná grandslamová vítězka obvinila na sociálních sítích někdejšího vlivného funkcionáře Čang Kao-lima ze sexuálního napadení. Její příspěvek byl následně smazán a tenistka se téměř tři týdny neobjevila na veřejnosti. Na sociálních sítích se poté vžil hashtag "Kde je Pcheng Šuaj?".

Před měsícem sice hráčka ve videorozhovoru označila svůj listopadový příspěvek za nedorozumění a sexuální napadení popřela. Tenisová organizace WTA nicméně opakovaně vyjádřila pochybnosti o tom, zda tenistka může hovořit svobodně, a pozastavila konání letošních turnajů v Číně.