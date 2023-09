Pořád mi přijde, že venku to ještě nejsme my, řekl trenér Slavie Trpišovský

Pardubice - Přestože fotbalisté Slavie díky triumfu 1:0 v Pardubicích venku poprvé po třech soutěžních utkáních zvítězili, jejich trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčen, že na hřištích soupeřů stále nepředvádějí odpovídající výkony. Pražané podle něj nejsou ve venkovních zápasech v útoku tak sebevědomí jako v domácím prostředí v Edenu. Potěšil ho výkon brankáře Aleše Mandouse, který v závěru duelu výstavním zákrokem zachránil favoritovi tři body.

Vršovičtí před utkáním v Pardubicích nezvítězili v kvalifikaci Evropské ligy na půdě ukrajinských celků Dnipra a Luhansku, mezitím remizovali v domácí soutěži v Jablonci. "Pořád mi přijde, že ve venkovních zápasech to ještě úplně nejsme my. I když jsme na to apelovali, protože kvalitu na to máme. I když jsme dnes v podstatě měli z půlky skvělé domácí prostředí, nedokážeme být v ofenzivní části tak sebevědomí jako doma," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po utkání 8. ligového kola.

V minulých třech utkáních venku Slavia pokaždé inkasovala jako první. "Ve venkovních zápasech je to hodně o prvním gólu, který určí ráz utkání. V momentě, kdy dá soupeř gól, více zaleze a chodí do rychlých protiútoků. Otevřený prostor je zbraň na každý tým. Dnes byl rozdíl v tom, že když přišla první nebezpečná situace, tak ji Mandy (Mandous) chytil," uvedl Trpišovský.

Mandous podržel Slavii v 87. minutě, kdy vytáhl hlavičku střídajícího Williama Mukwelleho. "Osobně se mi dnes líbil moc, i když měl jen jeden důležitý zákrok. Dobře vylézal na nepříjemné míče, měl i velice dobrou hru nohama," prohlásil Trpišovský.

"Záměr splnil skvěle, jsem za něj rád. Cítím, že i tým mu chce pomoci. Musím říct, že při Mandyho chycené šanci byl na lavičce větší výbuch emocí než při vstřeleném gólu. Zaslouží si to za to, jak pracoval. Jsme rádi, že mu to vyšlo," doplnil sedmačtyřicetiletý bývalý kouč Žižkova či Liberce.

Mandous začal sezonu na lavičce, poslední dva ligové zápasy ale odchytal místo Ondřeje Koláře, kterému před pár dny manželka Jana, dcera šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, porodila syna.

"Koli má do neděle osobní volno, v pondělí začne trénovat. Mandy by chytal tak jako tak, protože (minule) s Karvinou podal velice slušný výkon. Od pondělí se zapojí Koli a uvidíme, co bude dál," podotkl Trpišovský.