Pořád máme motivaci, řekly Krejčíková se Siniakovou po kariérním Grand Slamu

New York - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si po triumfu ve čtyřhře na US Open užívaly završení kariérního Grand Slamu a mají motivaci bojovat o další úspěchy. Šestadvacetileté hráčky zkompletovaly na betonových dvorcích v New Yorku sbírku trofejí z turnajů velké čtyřky a ve finále ukázaly silnou vůli. Zápase s americkým duem Caty McNallyová, Taylor Townsendová otočily na 3:6, 7:5, 6:1.

"Máme obrovskou radost, že se nám to podařilo. Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře a vypadalo to, že si z finále odneseme jen talíř. V důležitém momentu jsme se ale více uvolnily, vzaly utkání na lehčí váhu a zasmály se. Následně se začalo skóre otáčet. I fanoušci doma nám určitě fandili, takže jsem ráda, že se nám to podařilo pro ně vyhrát," citoval Krejčíkovou web Tenisový svět.

Turnajové trojky ztratily v utkání první set a ve druhém prohrávaly 1:4. Následně ale vyhrály 12 ze 14 gamů a zápas zvrátily. Po triumfech na Australian Open a Wimbledonu získaly třetí grandslamovou trofej v tomto roce a šestou celkově. Letos neuspěly jen na Roland Garros, kde se musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odhlásit.

"Utkání nešlo podle plánu a nehrály jsme nejlépe. Pak Bára řekla, že se nemůže stát nic horšího, než že prohrajeme. To nás uvolnilo. Zjednodušily jsme hru, šly do toho a věděly, že nemáme co ztratit. Dostaly jsme se nahoru, začaly hrát náš tenis a holky nevěděly, jak na to reagovat. Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Nechce se mi věřit, že jsme to dotáhly," uvedla Siniaková.

České tenistky se staly po Pam Shriverové a Gigi Fernándezové dalšími dvěma hráčkami, které vyhrály v deblu všechny čtyři grandslamy, olympijské hry a Turnaj mistryň. "Zní to úžasně. Zapsaly jsme se do historie. I když se nám v některých momentech nedařilo, pořád jsme věřily. To je ten hlavní klíč - vydržet. Pokračovat a užívat si cestu. Když se k tomu přidají takové úspěchy, je to krásný pocit a satisfakce," podotkla Krejčíková, která ocenila, že mohla se Siniakovou předat speciálně připravené trofeje i trenérům.

Přestože obě Češky dosáhly bohaté sbírky úspěchů a jsou nyní nejvýše postaveným párem světa, neztrácejí motivaci posouvat se dál. "Chceme víc, proto ten sport děláme. Překonáte všechny překážky a je super, když pak stojíte s trofejí," řekla Siniaková.

"Motivace pořád je. Hrajeme tenis, protože nás stále baví. Miluju hrát takové zápasy na takových velkých kurtech," dodala Krejčíková.