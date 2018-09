Praha - Hokejový útočník Jan Buchtele přispěl premiérovým gólem v ročníku k domácí výhře Sparty 4:1 nad Pardubicemi. Osmadvacetiletého forvarda těší povedený vstup Pražanů do sezony i přístup německého trenéra Uweho Kruppa, jenž mužstvo po minulém - a velmi nepovedeném - ročníku převzal.

Pražané z prvních čtyř zápasů vytěžili tři výhry. "Poslouchá se to dobře. Důležité bylo venkovní vítězství v Plzni. Pořád je na čem pracovat, musíme se posouvat dál. Nesmíme se s tím spokojit, chytit začátek a držet to," upozornil dvojnásobný extraligový mistr s Pardubicemi.

Buchtele otevřel skóre v sedmé minutě po nenápadné střele od mantinelu. "Neměl jsem moc variant, co dělat. Čekal jsem, jestli se neotevře obránce nebo nesjede někdo do brány. Všechny možnosti se mi zavřely a měl jsem dvě řešení: buď to shodit dolů nebo hodit na bránu. Byl tam Andy (Andrej Kudrna) se soupeřem a propadlo to tam. Možná tam byla nějaká lehká teč," uvedl.

Od nástupu Kruppa zaznívá na adresu bývalého skvělého zadáka ze sparťanské kabiny každou chvíli chvála. Obě strany si evidentně sedly přístupem i pohledem na hokej.

"Uwe sám o sobě prohlásil, že je špatně, když se hráč bojí jít na střídačku poté, co něco zkazil, a tam vidí rozzuřeného trenéra, jak za ním běží, aby mu vyčetl chybu. Hokej je hra chyb a dělá je každý. Je nutné k tomu tak přistupovat. Nikdo nemůže hrát se strachem, to se pak dělá ještě více chyb," řekl Buchtele.

Sparťany v úvodu sezony zdobí aktivní hra. "Myslím si, že je na první pohled vidět, že styl je oproti loňsku trochu jiný. Máme hodně pohybu a tím to je. Snažíme se soupeře přebruslit a z toho vznikají šance," uvedl rodák z Hradce Králové.