Poptávka po palivovém dříví klesá kvůli rostoucí ceně

Praha - Cena palivového dříví u dodavatelů v říjnu meziročně stoupla o 37 procent, kdy byla průměrná cena štípaného dříví i s dopravou 2121 Kč za metr krychlový. Vyplývá to z tiskové zprávy srovnávače Srovnejdrevo.cz, který sleduje ceny více než stovky dodavatelů a zprostředkovává prodej dříví. Proti srpnu klesly prodeje přes server o 82 procent. Důvodem jsou podle provozovatelů webu rostoucí ceny, kdy náklady na topení některými druhy dřeva se blíží vytápění pomocí plynu nebo elektřiny.

Podle serveru lidé nakupují nejčastěji tvrdé dřevo, tedy například dřevo z buku nebo dubu, které uvolní více tepla oproti měkkému dřevu ze smrku nebo jedle. Tvrdé dřevo podle analýz webu tvoří 59 procent objednávek. Palivové dříví zdražuje již od začátku roku hlavně kvůli rostoucím nákladům producentů a byl ho často nedostatek.

Server uvedl, že letos bylo běžné, že doba dodání objednávek byla až dva měsíce, nyní je to několik dnů. Při prodeji palivového dříví se používá jednotka takzvaného prostorového sypaného metru (prms), což jsou polena nasypaná do krychle o objemu jednoho metru krychlového. "Pozorujeme, že trh se vrací do normálu. Zatímco v srpnu jsme prodali 1611 prms palivového dříví, v říjnu to bylo 298 prms," uvedl Adam Borovský ze serveru. Meziročně prodeje serveru klesly v říjnu o 28 procent. Lidé nyní nakupují spíše menší objemy za vyšší ceny, průměrná výše ceny objednávky se tedy výrazně nezměnila.

Pokles zájmu vysvětluje Borovský hlavně rostoucí cenou, protože náklady na vytápění tvrdým dřevem se blíží cenám topení plynem nebo elektřinou. Borovský upozornil, že uspořit mohou lidé nákupem většího množství syrového měkkého dříví, které si ovšem musí nechat doma několik měsíců vyschnout. "V takovém případě pak jde o nejlevnější teplo s cenou zhruba 1,2 koruny za jednu kilowatthodinu," doplnil.

Upozornil také na to, že rostoucí ceny na trhu a rostoucí náklady dodavatelům vedou k tomu, že řada z nich ukončuje činnost a své zaměstnance přesouvají na jiné pozice, protože za aktuální ceny od nich dřevo téměř nikdo nekoupí. Server Srovnejdrevo.cz sleduje ceníky 124 dodavatelů z ČR i Slovenska.

Rostoucí ceny dřeva zaznamenaly i například státní Lesy ČR, kterým se za první tři čtvrtletí meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy korun. Státní podnik spravuje zhruba polovinu lesů v ČR.