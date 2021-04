Poptávka po luxusních vozech téměř ztrojnásobila čistý zisk Hyundai

Soul - Jihokorejská automobilka Hyundai Motor Co. v prvním čtvrtletí meziročně téměř ztrojnásobila čistý zisk na 1,3 bilionu wonů (téměř 25 miliard Kč) ze 463 miliard. Těžila z poptávky po sportovních a užitkových vozidlech s vysokou marží a po prémiových vozech Genesis. Výsledek tak byl vůbec nejlepší od březnového čtvrtletí v roce 2017. Firma, která podniká i v České republice, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Slibný růst podniku by ale mohl ohrozit globální nedostatek polovodičů.

Tržby Hyundai od ledna do března stouply o 8,2 procenta na 27,4 bilionu wonů. Firma, která spolu se sesterskou Kia patří co do tržeb k deseti největším automobilkám na světě, těžila i ze svých velkých zásob čipů, jejichž nedostatek přiměl omezit výrobu konkurenty Volkswagen a General Motors.

Problémy s čipy ale nyní už začínají doléhat i na Hyundai. Společnost třikrát přechodně zastavila výrobu a čipy si šetří pro své nejoblíbenější modely, uvedla agentura Reuters.

Akcie páté největší asijské automobilky co do tržní hodnoty dnes přidaly dvě procenta. Letos už posílily téměř o pětinu a mezi velkými asijskými výrobci aut jsou třetí nejvýkonnější.

V listopadu 2008 Hyundai oficiálně zahájila sériovou produkci osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Továrna v Nošovicích je jejím jediným výrobním závodem v Evropské unii. Loni tam firma zahájila výrobu modernizované verze modelu Hyundai Kona Electric.