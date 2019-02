Praha - Nová důchodová komise se dnes sejde na svém prvním zasedání. Vytvoření týmu pro důchodovou reformu slíbila v programovém prohlášení vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) s podporou komunistů. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se nová komise pro spravedlivé důchody má zaměřit na řešení nespravedlností v penzijním systému. Dnes by se měla dohodnout na způsobu své práce a dalších organizačních věcech.

Komisi tvoří 44 zástupců parlamentních stran, úřadů, odborů, zaměstnavatelů, univerzit a neziskových organizací představila na konci ledna. Maláčová tým představila koncem ledna. Zaměřit by se měl na nižší penze žen, dřívější důchod pro náročné profese, příjmy systému a pozůstalostní penze. Ministerstvo práce by vždy předložilo několik scénářů, tým by z nich měl vybrat.

Zadání a způsob práce kritizovali někteří opoziční politici i ekonomové. Podle nich je nutné věnovat se hlavně zajištění udržitelnost penzí do budoucna. Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Lidé nad 65 let tvoří necelou pětinu obyvatel, na počátku 40. let by to měla být zhruba čtvrtina a od 60. let kolem 29 procent. Podle propočtů ministerstva práce by se beze změn důchodový systém mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu silné generace 70. let do důchodu, tedy takzvaných Husákových dětí. Pokud by zůstal penzijní věk na 65 letech, v roce 2060 by schodek mohl činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních částkách by tak výdaje převýšily příjmy asi o 172 miliard korun.