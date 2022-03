Poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu se sejdou šéfové diplomacií obou zemí

Kyjev - V turecké Antalyi se dnes na prvním jednání od začátku ruské invaze na Ukrajinu sejdou ministři zahraničí Ruska Sergej Lavrov a Ukrajiny Dmytro Kuleba. Americkou viceprezidentku Kamalu Harrisovou dnes čeká jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Ruský prezident Vladimir Putin útok proti Ukrajině zahájil před dvěma týdny.

Krátce před očekávanou schůzkou Lavrova s Kulebou na tureckém pobřeží Středozemního moře izraelský list The Jerusalem Post napsal, že Moskva výměnou za ukončení současné krize po Ukrajině žádá, aby se vzdala Donbasu a oficiálně uznala proruské separatisty. Dále má Kyjev slíbit, že nevstoupí do NATO, zredukuje svoji armádu a vyhlásí neutralitu. V případě odmítnutí tohoto plánu prý dá ruský prezident Putin příkaz armádě k plnému nasazení na Ukrajině.

Do Varšavy ve středu přicestovala americká viceprezidentka Harrisová hlavně pro to, aby na dnešním setkání s polským prezidentem Dudou dala najevo podporu, jaké se Polsko ze strany Washingtonu těší. Polsko posílá na Ukrajinu zbraně a přijímá největší část migrantů, které z domova vyhnala válka. Doposud jich do Polska přišlo více než 1,37 milionu. Harrisová je ve Varšavě v době, kdy Spojené státy odmítly jakékoliv plány poskytnout Ukrajině stíhací letouny MiG-29. Polsko dalo původně najevo, že je ochotné tato letadla přesunout na americkou základnu v Německu a pak je prostřednictvím NATO předat Kyjevu.