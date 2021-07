Železný Brod (Jablonecko) - Silný vítr a popadané stromy zkomplikovaly v podvečer dopravu na Jablonecku a Semilsku. Spadlé stromy zablokovaly hlavní silnici 10 ze Železného Brodu na Tanvald, a zkomplikovaly i dopravu na dalších místech. Během hodiny vyjížděli hasiči k desítce popadaných stromů, nejvíc v oblasti kolem Železného Brodu, řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Klímová.

Podle informací ze Správy železnic zastavily i provoz vlaků na tratích ze Železného Brodu do Semil, z Lomnice nad Popelkou na Starou Paku a také ze Semil na Košťálov, tam už byl ale provoz obnoven.

Na výjezdu ze Železného Brodu směrem na Tanvald jsou popadané stromy na několika místech, do jednoho narazilo auto a převrátilo se na střechu. Obešlo se to bez zranění. "K popadaným stromů jsme vyjížděli také do Pěnčína, Spálova, Těpeř nebo Chuchelny," doplnila mluvčí hasičů. Poškozený je podle ní i sloup elektrického vedení.