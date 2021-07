Pondělními českými trumfy na hrách budou Cink, Rohan a Tomeček

Tokio - V pondělním programu olympijských her jsou i tři disciplíny, které v minulosti přinášely českým sportovcům výrazné úspěchy, a v nichž i tentokrát může výprava pomýšlet na medaili. K favoritům podle dosavadních výsledků sezony patří biker Ondřej Cink i kanoista Lukáš Rohan ve vodním slalomu. Brokový střelec Jakub Tomeček má nadějně rozjetou soutěž ve skeetu. Celkem se bude rozdělovat 21 sad medailí.

Cink je ve Světovém poháru druhý za Švýcarem Mathiasem Flückigerem, který ho jako jediný porazil v posledním závodě před hrami v rakouském Leogangu. Svůj třetí olympijský start by rád proměnil v medaili a navázal tak na zlato a stříbro Jaroslava Kulhavého z předchozích her. V Izu, kde se závod od 8:00 SELČ pojede, mu však přibyl jeden hodně těžký soupeř - Nizozemec Mathieu van der Poel, čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu, který kvůli horským kolům v Tokiu opustil po prvním týdnu Tour de France, kde jezdil ve žlutém dresu. Poslední slovo určitě ještě neřekl pětatřicetiletý Švýcar Nino Schurter, který už má doma kompletní sbírku olympijských medailí.

Z vodních slalomářů bude jako první bojovat o medaile kanoista Lukáš Rohan. Od 7:00 SELČ se jede semifinále, z nějž deset nejlepších postoupí do finále. To je na programu o 105 minut později. Rohan, syn dvojnásobného stříbrného medailisty z her na deblkanoi, v červnu na domácí trati v Troji poprvé vyhrál závod Světového poháru. Kvalifikační jízdy v Tokiu se mu ale nepodařilo projet čistě, za nejrychlejším Slovákem Matejem Beňušem, který obhajuje stříbrnou medaili, zaostal o více než pět sekund. Kanoisté jsou v poslední době ve stínu kajakářů, jejich poslední olympijskou medailí bylo stříbro Lukáše Pollerta v roce 1996.

Trojnásobný mistr Evropy Jakub Tomeček je po prvním dnu střelby na skeet čtvrtý, když minul jen jeden ze 75 terčů. V pondělí ho čeká zbývajících 50 kvalifikačních terčů a pokud se vejde do nejlepší šestky, tak v 8:50 nastoupí k finále. Stejný cíl má i Barbora Šumová, která je po první části desátá. Poslední medailí ve skeetu bylo stříbro Petra Málka v roce 2000 v Sydney.

O postup do osmifinále budou hrát všechny čtyři české tenistky a podle postavení v žebříčku by měly i další krok zvládnout. Soupeřkou Barbory Krejčíkové bude osmnáctiletá Kanaďanka Leylah Annie Fernandezová, která letos v Monterrey vyhrála poprvé turnaj WTA. Krejčíková s ní zatím nemá žádnou zkušenost, stejně jako Markéta Vondroušová s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou, která už vypadla z první stovky.

Karolína Plíšková má s Carlou Suárezovou bilanci 4:3, naposledy s ní prohrála před šesti lety. V té době byla Španělka v elitní desítce, teď je až ve třetí stovce. Relativně nejtěžší úkol má před sebou Petra Kvitová. Belgičanka Alison Van Uytvancková je na 62. místě žebříčku, při jediném vzájemném duelu loni v Petrohradě s Kvitovou prohrála.

Barbora Seemanová nastoupí k rozplavbám ve své hlavní disciplíně 200 m volný způsob s vizitkou čerstvé mistryně Evropy. Do semifinále postoupí 16 plavkyň, celkem 11 soupeřek má na kontě lepší vstupní čas než je její rekord 1:56,27 z Budapešti a vysněné středeční finále je tak ještě hodně daleko. Pro Kristýnu Horskou v polohovém závodě na 200 m by byl velkým úspěchem už postup do semifinále, čas 2:12,61 ji řadí na 21. místo.

Na planši se představí fleretista Alexander Choupenitch. V Riu de Janeiro vypadl v prvním kole, ale od té doby se posunul výš a má už i bronz z mistrovství Evropy. Vzhledem k pozitivnímu testu na koronavirus Ondřeje Perušiče zůstává plánovaná premiéra plážových volejbalistů spíše v oblasti teorie.