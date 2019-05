Pomůže to sebevědomí, řekl Faksa po prvním gólu na MS

Bratislava - Do patnáctého zápasu čekal útočník Radek Faksa na první branku z velké mezinárodní akce a byl rád, že se jí při vysoké výhře 8:0 nad Rakouskem na mistrovství světa v Bratislavě konečně dočkal. Na turnaji si pětadvacetiletý centr Dallasu polepšil ze tří zápasů na čtyři body za gól a tři asistence.

"Je to super, sebevědomí to hodně pomůže. Člověk se pak cítí na ledě líp, víc si dovolí. Hokej je jenom o sebevědomí. Když ho máte, hraje se pak samo. Do dalších zápasů to hodně pomůže," potěšila Faksu branka ze sedmé minuty.

Po přihrávce obránce Jana Koláře zpoza branky překonal z pravého kruhu Lukase Herzoga a připsal si nakonec vítězný gól. Dosud skóroval jen v přípravě na Světový pohár v Pittsburghu proti Výběru Severní Ameriky, na samotném turnaji se pak při svém jediném startu neprosadil a neskóroval ani ve 14 duelech na mistrovství světa.

Nečekal, že to bude proti Rakousku tak jednoduchý zápas. Rakušané ale šetřili pro pondělní klíčový souboj o záchranu s Itálií několik hráčů včetně Michaela Raffla z Philadelphie.

"Spíš jsem čekal, že to bude jako s Lotyši, že budou nepříjemní a budou hrát líp přesilovky. My jsme ale hráli mnohem líp než ty minulé zápasy, kromě těch oslabení to bylo opravdu dobré," prohlásil Faksa a připomněl osm oslabení.

Podle něj sudí Aleksi Rantala a Maxim Sidorenko pískali, jako by se hrál florbal. "Třeba ten od Hroňase (Filipa Hronka) - protihráči vypadla hokejka z ruky, oni to pískli. Fauly to nebyly, rozhodčí to ale tak posoudil, nedá se nic dělat," prohlásil Faksa.

Přestože Češi duely s papírově slabšími soupeři zvládli bez zaváhání a Itálii i Rakousko rozdrtili shodně 8:0, nejsou podle Faksy tyto zápasy úplně jednoduché. "S těmi týmy je nepříjemné hrát. Každý čeká, že je vyklepneme 6:0, tak snadné to ale není. Jsou nepříjemní, hrajou zarputile, dobře brání. Nic nevypustí. Není to zase tak snadné, jak to navenek vypadá," řekl.

"Byla to zkouška hlavně z pohledu hry v oslabení, těch jsme tam měli strašně moc. Tohle ale máme zkoušet v tréninku, ne v zápase. Musíme se z toho poučit a příště tolik nefaulovat. Bylo tam pár sporných situací. Neřešili jsme to, snažili jsme se soustředit na svůj výkon. Stát se to ale třeba ve čtvrtfinále, byli bychom hodně podráždění," podotkl Faksa.

Užívá si podporu českých fanoušků v bratislavském hledišti. "Atmosféra je mnohem lepší než v NHL. Je to jiné, těšil jsem se na to. Moc si to užívám," dodal odchovanec Opavy.