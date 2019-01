Brasília - Spojené státy žádají o okamžité propuštění bývalého příslušníka námořní pěchoty Paula Whelana zadrženého v pátek v Rusku pro podezření ze špionáže. V brazilském hlavním městě, kde se účastnil inaugurace nového prezidenta Jaira Bolsonara, to dnes prohlásil ministr zahraničí USA Mike Pompeo.

Whelan, který se narodil před 48 lety v Kanadě, je šéfem bezpečnostní služby společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu. Do Moskvy přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy z námořní pěchoty s Ruskou. Rodina o něm od pátku neměla žádné zprávy, o jeho zatčení se dozvěděla až v pondělí z médií.

Pompeo řekl, že vláda USA se snaží o zajištění konzulárního kontaktu se zadrženým Američanem. Doufá, že se tak stane v příštích několika hodinách. Americké ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že požádalo o přístup k zadržené osobě podle ženevské úmluvy. "Čekáme, že ruské úřady tuto žádost schválí," napsalo v krátkém prohlášení.

Whelanovi v Rusku hrozí až dvacet let vězení. O povaze jeho údajné špionážní činnosti ruské úřady nevydaly žádnou zprávu. Americká média spekulují, že Rusové budou chtít Whelana vyměnit za Mariju Butinovou, souzenou ve Washingtonu za spiknutí proti USA. Butinová se přiznala, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy.