Pompeo varoval Írán, že jeho chování nebude tolerováno

Rijád/Washington - Spojené státy stojí při Saúdské Arábií a podporují její právo na sebeobranu. Dnes to na twitteru napsal americký ministr zahraničí Mike Pompeo v souvislosti se sobotními útoky na saúdskoarabská ropná zařízení, z nichž Rijád i Washington obviňují Írán.

"Ohrožující chování íránského režimu nebude tolerováno," vzkázal Pompeo Teheránu. Ve středu se sešel se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem.

Saúdská Arábie ve středu ukázala trosky zařízení útočících na její ropnou infrastrukturu. Jsou podle ní nesporným důkazem, že za incidentem stojí Írán.

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu zachvátil požár poté, co je zasáhlo několik střel. K odpovědnosti za akci se přihlásili jemenští povstalců z řad Húsíů, jejichž spojencem je Írán. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá. Útoky způsobily výpadek těžby 5,7 milionu barelů ropy denně, což představuje více než polovinu průměrné denní těžby Saúdské Arábie a pět procent globálních dodávek. Rijád ujišťuje, že těžbu v plném rozsahu obnoví do konce měsíce.