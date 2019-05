Pompeo přiletěl na neohlášenou návštěvu Iráku

Bagdád - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes přicestoval do Bagdádu na neohlášenou návštěvu Iráku. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný zdroj z irácké vlády. O Pompeově případné cestě do Iráku nebo Afghánistánu se spekulovalo už poté, co šéf americké diplomacie zrušil na dnešek plánované setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem zahraničí Heikem Maasem.

Podle AFP by se měl Pompeo během své návštěvy Iráku setkat s premiérem Ádilem Abdalem Mahdím.

Pompeo předtím nečekaně oznámil zrušení své návštěvy Berlína z nespecifikovaných "naléhavých důvodů".

Pompeo zavítal do Iráku v době, kdy se Washington snaží zvýšit tlak na sousední Írán. V neděli a pondělí USA oznámily, že vysílají do Perského zálivu letadlovou loď a bombardéry, zdůrazňuje AFP.

Napětí mezi Teheránem a Washingtonem vzrostlo poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa loni odstoupila od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. V ní se Írán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí.

Středeční cestu do Londýna americký ministr neodvolal, příští týden v úterý se kromě toho v Soči sejde s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a možná i s prezidentem Vladimirem Putinem.