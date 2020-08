Pompeo navštíví příští týden Česko a další tři země

Washington/Brusel - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pondělí 10. srpna odjede na cestu do Česka, Slovinska, Rakouska a Polska. Oznámil to dnes na tiskové konferenci. Podle zahraničních médií v ČR plánuje setkání s premiérem Andrejem Babišem. Při své návštěvě regionu by měl jednat mimo jiné i o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Konkrétní program zatím není znám.

Šéf americké diplomacie má podle serveru Politico zahájit evropská jednání v Praze. Předmětem hovorů má být i bezpečnost mobilních sítí páté generace (5G) a s ní spojené vztahy s Čínou.

Pentagon minulý týden oznámil, že na základě rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa stáhnou Spojené státy zhruba 12.000 vojáků z Německa. O přesun části jednotek usiluje mimo jiné Polsko, jehož metropoli má Pompeo navštívit v sobotu 15. srpna. Ve stejný den si Poláci připomenou 100. výročí bitvy u Varšavy.