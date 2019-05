Pompeo jednal s iráckými představiteli o bezpečnosti

Bagdád - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo jednal v úterý na neohlášené návštěvě Bagdádu s tamními představiteli o bezpečnosti Američanů pobývajících v Iráku a vysvětloval bezpečnostní obavy Spojených států z íránských aktivit. Informovala o tom v noci na dnešek agentura Reuters.

Pompeo zamířil do Bagdádu dva dny poté, co bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton oznámil, že Spojené státy vysílají do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry kvůli reálné hrozbě ze strany íránského režimu. Washington přitom v poslední době znovu vystupňoval sankce vůči Teheránu a označil íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci.

"Hovořili jsme s nimi (iráckými činiteli) o tom, jak je pro nás důležité, aby Irák zaručil, že je schopen dostatečně ochránit Američany v zemi," řekl Pompeo novinářům po setkání s iráckým premiérem Ádilem Abdalem Mahdím.

Pompeo rovněž bez výslovné zmínky o Íránu řekl, že účelem setkání bylo předat iráckým představitelům více informací o "zesíleném proudu hrozeb", aby mohli účinně chránit americké síly. Pompeo řekl, že vyjádřil americkou podporu suverenitě Iráku.

Napětí mezi Teheránem a Washingtonem vzrostlo poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa loni odstoupila od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. V ní se Írán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf dnes mezitím oznámil, že Írán omezí některé své "dobrovolné" závazky v rámci jaderné dohody se světovými mocnostmi. Írán však od dohody neodstupuje, zdůraznil Zaríf.

Pompeo dnes bude jednat s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Úterní plánované setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a se svým německým protějškem Heikem Maasem v Berlíně zrušil, zjevně právě kvůli návštěvě Iráku.