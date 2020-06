Pompeo chce jednat s EU o společném postoji vůči Číně

Washington - Spojené státy a Evropská unie potřebují zaujmout společné stanovisko vůči Číně, aby mohly čelit jejímu vlivu. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Dodal, že přijal pozvánku šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella k formálním rozhovorům o Číně. V dalších několika týdnech by se tak měl vypravit do Evropy na první kolo jednání.

"Nastalo transatlantické probuzení ohledně skutečného rozsahu toho, co se děje," řekl Pompeo, který označil Peking za hrozbu a poznamenal, že Čína rozvíjí svou ekonomiku na základě ukradeného evropského duševního vlastnictví.

USA a EU by podle Pompea měly sdílet informace svých zpravodajských služeb s cílem zachovat demokracii a svobodu, "kterou se čínská komunistická strana snaží podkopat". O dalších podrobnostech případné dohody nic neřekl, poznamenal jen, že by rozhovory měly být "katalyzátorem dalších kroků".

S nápadem na zahájení dialogu o společném postoji vůči Číně přišel Borrell v polovině června. Brusel však podle něj nechce proti Pekingu zaujímat podobně tvrdý postoj jako USA, jelikož Čínu vnímá mimo jiné jako partnera při boji proti klimatickým změnám. Pompeo přitom Evropu v posledních dnech opakovaně vyzýval, aby přitvrdila svůj tón vůči Pekingu a jasně si zvolila mezi "svobodou a tyranií".

Již tak napjaté vztahy USA a Číny kvůli několikaleté obchodní válce se letos ocitly na bodu mrazu poté, co americký prezident Donald Trump začal na Peking svalovat vinu za pandemii covidu-19, která velice silně zasáhla Spojené státy i tamní ekonomiku. USA i Evropská unie také nedávno ostře odsoudily snahy Pekingu o prosazení nového bezpečnostního zákona v čínské poloautonomní provincii Hongkong.