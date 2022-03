Pomoc s hledáním školy pro uprchlíky z Ukrajiny nabízí nový web Shkola.cz

Praha - Pomoc s hledáním školy pro děti nabízí uprchlíkům z Ukrajiny v Česku nový web Shkola.cz. Vytvořila ho společnost Scio ve spolupráci s IT společností Ximilar. Zájemci na něm v tuto chvíli najdou 14 škol, které jsou připraveny přijmout ukrajinské děti a poskytnout jim potřebnou podporu. Školy se s nabídkou pomoci mohou přihlásit vyplněním formuláře. ČTK o tom informoval manažer komunikace společnosti Scio Bohuslav Bohuněk. V ČR je zhruba 4200 základních škol.

"Ne všechny školy mají zkušenosti nebo podmínky pro přijímání dětí s odlišným mateřským jazykem. Proto jsme vytvořili tento web, který usnadní propojení zájemců o vzdělávání se školami, které mají buď potřebné zkušenosti, nebo touhu pomoci. Přístupný je každé škole, která se chce aktivně zapojit,“ uvedl ředitel pražské ScioŠkoly Chodov Jiří Hokeš. Několik poptávek podle něj už přišlo z Prahy a Jihlavy. První děti by do škol mohly nastoupit zhruba do týdne, uvedl Bohuněk.

Cílem iniciativy je podle něj nabídnout rodinám uprchlíků okamžitou pomoc a umožnit jim, aby se děti ihned zapojily do kolektivů. "Zároveň je tak iniciativa určena především pro rodiče a děti, kteří nepředpokládají, že by bylo možné se v blízké době vrátit," řekl Bohuněk.

Společnost Scio podle něj nabízí uprchlíkům zdarma místa ve svých soukromých školách. Dále rovněž pomáhá rodinám v komunikaci. „Z naší zkušenosti je pro Ukrajince často obtížné zorientovat se v českém vzdělávacím systému a domluvit se ve školách. Proto jsme zřídili telefonní linku +420 234 705 539, na které naši koordinátoři pomohou ukrajinsky mluvícím rodičům s komunikací se školou,“ řekl Jon Šotola z vedení ScioŠkol.

Podle ministerstva školství se děti uprchlíků budou zařazovat do spádových škol podle místa bydliště. Řada škol ale podle společnosti Scio není v současnosti na nápor připravená a často nemají zkušenost se zapojováním dětí, které nemluví česky.

Ministerstvo ve čtvrtek školy informovalo, že ukrajinští uprchlíci se v ČR do škol a školek nemusí hlásit hned. Pokud je rodiče budou chtít do vzdělávacího systému zapsat, mají na to právo. Když ale zařízení nebude mít dostatečnou kapacitu, může dítě odmítnout. Úřad předpokládá, že po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR nebude pro ukrajinské děti docházka do škol povinná. Jedná zároveň o možnostech, jak zjednodušit navyšování kapacity škol.

Resort podporuje také projekt, ve kterém by v následujících týdnech měly ve vybraných školách vzniknout ukrajinské jednotřídky. Děti uprchlíků se v nich budou učit ve svém rodném jazyce, dokud si v ČR víc nezvyknou. Projekt připravilo ukrajinské velvyslanectví spolu s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Uprchlíci se do projektu budou moci registrovat na webu www.detiukrajiny.cz. První tři jednotřídky se otevřou v pondělí, jedna v Praze a dvě v Brně. Odpoledne by se v nich děti mohly učit i česky, což by jim mělo usnadnit případný přestup do běžných českých škol od září.