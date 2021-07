Pomoc afgánským spolupracovníkům armády by měla probrat vláda na příštím jednání

Praha - Na příštím zasedání vlády by se měli ministři zabývat programem pomoci afghánským spolupracovníkům českých vojáků v Afghánistánu. Podle úřadu vlády se kabinet tento týden mimořádně sejde v pátek, v dalších dvou týdnech by měl mít tzv. vládní prázdniny. Ministři projednávali materiál v pondělí, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v úterý v České televizi řekl, že ho dostal od kabinetu k přepracování a předloží ho na nejbližším jednání. Místní lidé, kteří v Afghánistánu spolupracovali se zahraničními silami, se po odchodu spojeneckých vojáků ze země obávají o život kvůli postupujícímu hnutí Tálibán.

Poslední čeští vojáci se z mise v Afghánistánu vrátili na konci června. Odchod ze země Severoatlantická aliance (NATO) oznámila v dubnu, konečným termínem je 11. září. Spojené státy se chystají zemi opustit do konce srpna. Americký prezident Joe Biden v té souvislosti schválil až 100 milionů dolarů (2,56 miliardy korun) na "neočekávané a naléhavé" potřeby a evakuaci Afghánců, kteří ve své zemi spolupracovali s armádou USA a hrozí jim za to odveta ze strany radikálního hnutí Tálibán, informovala agentura Reuters. Americké úřady evidují na 18.000 žádostí o víza.

Česko si svých spolupracovníků velmi váží a pomůže jim stejně jako v minulosti, zdůraznil Metnar. "Chceme jim pomoci nejen finančně, ale v případě, že bude zájem, ten program nevylučuje ani azyl," řekl v pořadu ČT Události komentáře. Program je podle něj připravený a kabinet se jím zabýval v pondělí. "Doladíme připomínky a formální náležitosti a na příští vládě se k tomu vrátíme," řekl Metnar s tím, že termín záleží na tom, na kdy svolá jednání premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš dnes oznámil, že se kabinet sejde v pátek. Situaci afghánských spolupracovníků českých vojáků odmítl komentovat. "Materiály jsou v režimu, k tomu se nebudu vyjadřovat," řekl novinářům. Metnar se na utajení plánu odkázal také. Odmítl současně, že by Česko pomoc řešilo a nabízelo pozdě. "Je třeba si uvědomit, že je nesrovnatelný poměr, kolik místních používala armáda USA. My spolupracovali s jednotkami spolupracovníků, proto není pozdě," řekl. Česko podle něj situaci po stahování spojeneckých vojsk sleduje.

Web týdeníku Respekt v úterý uvedl, že plán má na poslední chvíli zachránit životy několika desítek Afghánců, nejčastěji tlumočníků. "Do Česka by měli být přemístěni i jejich nejbližší rodinní příslušníci, celkem padesát až šedesát lidí," napsal server. Právo v úterý napsalo, že pomoc se má týkat asi 30 Afghánců a jejich rodin. "Původně chtěla obrana nabídnout Afgháncům azyl. Pravděpodobnější scénář ale je, že jim česká vláda poskytne finanční dar, případně diplomatickou pomoc při přestěhování do jiné země," uvedl list. O azyl v ČR není zájem kvůli menší afghánské komunitě v Česku, doplnil.