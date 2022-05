Pomník obětem komunismu v podobě lavičky vznikl v Rohatcích

Hrobce (Litoměřicko) - Pomník obětem komunismu v podobě kruhové lavičky, která obepíná lípu, naproti kapli Všech svatých dnes odhalili v Rohatcích na Litoměřicku. Druhá stejná je v sousední obci Hrobce. Vytvořili je potomci perzekvovaných rodin. Sloužit mají jako připomínka událostí zejména z 50. let minulého století, ale i jako místo setkávání.

Impulsem ke vzniku pomníku bylo to, že jedna z původní rodin odmítla před čtyřmi lety u příležitosti vzniku republiky čestné občanství. "Řekli, že se k nim Hrobce nezachovaly nikdy dobře, tak nás napadlo udělat pomník," řekla ČTK starostka obcí Hrobce a Rohatce Kateřina Hlaváčová (nez.). Spolek Pro lepší budoucnost pak oslovil ty, kteří se do rodných míst vrátili. "Chtěli jsme, aby to nebyl monument, ke kterému budeme chodit klást věnce, ale aby to bylo součástí života v obci, aby to sloužilo lidem," uvedla Hlaváčková.

Politické procesy v 50. letech minulého století výrazně zasáhly do života několika rodin v obou obcích. "Samozřejmě jsou tu i potomci těch, kteří tehdy stáli na druhé straně. Místní měli trochu obavy, abychom někoho neodsuzovali. Ale to v žádném případě nechceme. Pomníky mají připomínat minulost a napomáhat k tomu, aby se historie neopakovala," řekla Karin Kratochvílová z místního komunitního spolku Pro lepší budoucnost.

K pomníku u barokní kaple Všech svatých přišel i farář Wolfgang Karel Horák "Je potřeba si stále roky komunistických represí připomínat a ty oběti také, protože jinak bychom byli nuceni si třeba tu historii zopakovat, a to nikdo z nás nechce," uvedl. Kapli vybudovaly sestry premonstrátky z nedalekých Doksan. Premonstráti působí v celém kraji. "Pro bratry premonstráty, tak jako pro všechny řeholníky, 50. léta znamenala konec řeholního života, internaci a pak jsme byli nuceni scházet se v podzemní církvi. Řád přežil, jsme rádi, že ta doba je za námi, ale nesmíme na ni zapomínat," řekl.

V Hrobcích měla továrnu na hospodářské stroje rodina Klementů. "Továrna fungovala do roku 1952, kdy nám to sebrali a tátu zavřeli na deset let," řekl ČTK Josef Klement, kterému tehdy bylo pět let. V roce 1992 dostala rodina majetek zpět. "Ale v opravdu zuboženém stavu, hodně jsme se rozmýšleli, zda začít znovu, ale nakonec jsme do toho šli," řekl muž, jehož syn se podílel na výrobě obou laviček. Tvůrci je obci věnovali.