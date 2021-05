Poměr elektromobilů a plug-in hybridů je nyní 1:2

Zatímco vloni touto dobou byl poměr v tuzemsku do provozu zaregistrovaných osobních elektromobilů a vozů s pohonem plug-in hybrid v poměru 2:1, letos je to přesně naopak. Vyplývá to z čerstvých statistik Svazu dovozců automobilů.

Podle nich tuzemské úřady za první třetinu letošního roku přidělily registrační značku celkem 753 bateriovým elektromobilům, zatímco vloni stejný úkon udělaly 1053krát. Na rozdíl od prakticky celé Evropy, kde prodeje elektromobilů rostou, u nás letos zatím meziročně klesly o 28,5 procenta.

Naopak se podstatně zvýšil zájem o vozy s pohohem typu plug-in hybrid. Ty sice umí díky zabudované vysoknapěťové baterii ujet čistě na elektřinu několik desítek kilometrů, ale pak můžou další stovky kilometrů pokračovat bez přerušení jízdy díky spalovacímu motoru. Zpravidla využívají energii z benzínu, ale Mercedes-Benz úspěšně nabízí i kombinaci pohonného elektromotoru s dieselem.

Nastolený trend potvrzují také dubnová čísla. Tam je přitom v titulku zmíněný poměr dodržen matematicky naprosto přestně. Na 190 zaregistrovaných elektromobilů připadá 380 plug-in hybridů.

Nejúspěšnějším prodejcem bateriových vozů byla opět značka Škoda, která zákazníkům předala 49 kusů. Těsně za ní byl Volkswagen se 43 exempláři. Více než deset kusů pak už prodaly jen značky Mercedes-Benz (17), Hyundai (16) a Tesla (15).

Nejúspěšnější značkou z hlediska registrací plug-in hybridních vozů je mladoboleslavská automobilky, která si připsala 108 “čárek”. Poměrně překvapivě byl druhý Seat s 91 kusy. Třetí místo pak patří Mercedesu-Benz.

Autonaelektřinu.cz