Polští věřící se mohou u kněze vyzpovídat z okénka auta

Varšava - Jistý kněz v Polsku v období Velikonoc nabízí věřícím zpověď z okénka jejich auta na parkovišti před kostelem ve Varšavě, kde působí. Jinde v silně katolickém Polsku duchovní za nynější koronavirové nákazy čekají na lidi ve svých autech a ti k nim najíždějí do bezpečné vzdálenosti a vyznávají se ze svých hříchů.

Kněz Mateusz Kielarski podle agentury Reuters sedává na parkovišti na židli s chirurgickou maskou na obličeji a poslouchá své farníky, kteří se k němu vyklánějí z okének auta. "V této mimořádné době mohou z bezpečí auta pečovat o svoji duši a zároveň se chránit před nákazou," řekl Kielarski.

Oslavy Velikonoc, pro křesťany nejdůležitějšího svátku v roce, v Polsku letos poznamenají restriktivní opatření zavedená ve snaze zabránit šíření koronaviru. Zatímco normálně jsou běžné velké sešlosti, letos jsou zakázána shromáždění více než dvou lidí, pokud nejde o členy domácnosti. Kostely bývají plné věřících, v tomto roce se jich na bohoslužbě ale smí sejít nejvíce pět. Tradiční svěcení pokrmů pro Boží hod velikonoční, kvůli kterému se před kostely tvoří dlouhé fronty lidí s košíčky s jídlem v rukou, se tentokrát v této podobě nekoná.

I když se zpověď na parkovišti odehrává na veřejnosti, jde podle Kielarského stále o intimní věc. Třiadvacetiletý Szymon z Varšavy podle Reuters tuto možnost vítá. "Možná to působí trochu jako drive-in u McDonalda, ale na to jsem rozhodně při zpovědi nemyslel," ujišťuje tento mladý katolík. "To, co je důležité, je ten okamžik, a ne to, zda se to odehrává v nějakém krásném kostele, v přírodě nebo v autě," vysvětlil.

Polské úřady v úterý evidovaly 4848 lidí nakažených koronavirem, 129 z nich zemřelo.