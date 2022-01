Polští vědci objevili gen, který zdvojnásobuje riziko těžkého průběhu covidu

Varšava - Polským vědcům se podařilo identifikovat gen, který u jeho nositelů zdvojnásobuje riziko těžkého průběhu covidu-19. Podle nich to může pomoci lékařům, kteří budou moci snáze odhadnout, u kterého z pacientů nakažených koronavirem hrozí vážné komplikace. O objevu dnes na tiskové konferenci informoval polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.

"Po roce a půl výzkumu se podařilo identifikovat gen, který zodpovídá za predispozici k vážnému průběhu nemoci (po nákaze koronavirem)," citovala ministra agentura Reuters.

Tým odborníků z lékařské univerzity v Bialystoku pod vedením Marcina Moniuszka dospěl k tomu, že to, zda daný člověk má nebo nemá konkrétní gen, je čtvrtým nejdůležitějším faktorem při posuzování rizika těžkého průběhu covidu-19. Podstatnější je pouze věk, tělesná hmotnost a pohlaví.

"Nejde o to, že by geny byly tím nedůležitějším faktorem, tak jednoduché to není. Ale jsou podstatné," citovala Moniuszka agentura PAP.

Polští vědci do své studie zahrnuli 1500 osob, kteří se koronavirem nakazili, a zkoumali, jak se liší riziko těžkého průběhu covidu u těch, kdo daným genem disponují. Podle nich konkrétní zkoumaný gen lze nalézt asi u 14 procent polské populace; v celoevropském měřítku má tento gen necelých deset procent obyvatel, v Indii ale téměř třetina lidí.