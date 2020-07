Polským prezidentem zřejmě zůstane Duda, klíčový spojenec vlády

Varšava - Současný polský prezident Andrzej Duda v nedělních volbách svůj post obhájil. Ukazují na to výsledky z 99,97 procenta volebních místností, o kterých informovala státní volební komise. Duda získal 51,21 procent hlasů. Dudova protikandidáta, varšavského primátora Rafala Trzaskowského z opoziční proevropské Občanské platformy (PO), podpořilo 48,79 procenta lidí.

Dudovo zřejmé vítězství znamená potvrzení mocenských pozic vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), která v Polsku v posledních letech obsadila většinu klíčových pozic veřejného života.

"Před námi jsou tři roky bez voleb. To je dobrý čas na to, abychom zavedli reformy, které jsou ještě plánované, abychom dokončili programy, s nimiž jsme už začali," řekla v polském rozhlase europoslankyně za PiS a bývalá premiérka Beata Szydlová. Strana ovládá klíčové pozice ve státních firmách, kontroluje veřejnoprávní média. Její vláda si získala popularitu díky štědrým sociálním programům, prosadila ale i sporné reformy například v justici. Kvůli nim se podle domácích i zahraničních kritiků, včetně Evropské komise, soudnictví dostalo pod vliv politiků.

Duda, který vystupuje jako horlivý obránce konzervativních hodnot, jako je rodina v jejím tradičním pojetí, v předvolební kampani útočil na stoupence hnutí za posílení práv sexuálních menšin. V minulosti byl členem PiS, krátce po svém prvním zvolení prezidentem v roce 2015 se ale členství ve straně vzdal.

Zástupci opoziční Občanské platformy uvedli, že shromažďují informace o problémech, které hlasování provázely. "To byly více než organizační zmatky, vypadalo to, jako by se někdo úmyslně snažil snížit počet hlasů odevzdaných v zahraničí," tvrdí Tomas Siemoniak z PO. Voliči si stěžovali, že nedostali včas hlasovací lístky. Před polským konzulátem v chorvatském Splitu museli zájemci o volby podle polských médií čekat ve frontě až šest hodin.

Podle analytiků vzhledem k těsnému výsledku se obě strany mohou obrátit na nejvyšší soud, píše agentura Reuters. "Při tak nevelkém rozdílu je důležitý každý tisíc hlasů," řekl Siemoniak.

Hlasovat přišlo přes 68 procent voličů. Nynější prezidentské volby, jejichž první kolo se konalo před dvěma týdny, jsou prvními, kdy všichni mohli hlasovat korespondenčně. Tato změna souvisí se současnou pandemií nemoci covid-19.