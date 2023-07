Polský soud zrušil pozastavení povolení k těžbě v dole Turów

Varšava - Polský nejvyšší správní soud dnes zrušil rozhodnutí varšavského správního soudu, který na konci května pozastavil - až do řádného posouzení žaloby - povolení k další těžbě v dolu Turów po roce 2026. Napsala to dnes agentura PAP s odvoláním na mluvčího soudu. Polský premiér Mateusz Morawiecki označil rozhodnutí nejvyššího správního soudu za "velké vítězství" vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), která na podzim bude usilovat v parlamentních volbách o třetí funkční období za sebou.

Důl na hnědé uhlí leží u hranic s Českem, které s Polskem kvůli dopadům pokračující těžby na spodní vody vedlo spor. Ten byl urovnaný loni v únoru mezistátní dohodou, podepsanou šéfy vlád obou zemí. Polské ministerstvo životního prostředí letos v únoru těžbu v Turówě povolilo až do roku 2044.

Žalobu Nadace Franka Bolda, organizace Greenpeace a ekologického sdružení Eko-unia na rozhodnutí úřadů ohledně dopadů další těžby má varšavský správní soud posoudit na konci srpna, uvedl PAP. Bez ohledu na stanovení tohoto termínu nejvyšší správní soud obdržel tři odvolání proti rozhodnutí varšavského soudu, a to od ředitele státního úřadu ochrany životního prostředí, od společnosti PGE, které důl patří, a také od prokuratury. Argumentovaly, že varšavský soud neobjasnil, jaké konkrétní kroky či okolnosti hrozí způsobit závažné a dokonce nenapravitelné škody na životním prostředí.

Žaloby posoudila soudkyně nejvyššího správního soudu Malgorzata Maternaková-Kubiaková, která své rozhodnutí odůvodnila tím, že soud první instance měl brát zřetel na situaci nejen z pohledu stěžujících si ochránců přírody, ale i na široce chápaný veřejný zájem a na zájmy dotčených stran sporu.

"Soud zdůraznil, že energetická bezpečnost je ústavní hodnotou, protože představuje jednu ze záruk nezávislosti státu a bezpečnosti jeho občanů," uvedl mluvčí Sylwester Marciniak, který je sám soudcem.

Premiér Morawiecki, který minulý měsíc při návštěvě Turówa prohlásil, že Polsko důl nezavře a že udělá vše, aby fungoval až do roku 2044, dnes hovořil o velkém vítězství vládnoucí strany. "Trvali jsme na svém, nepodřídili jsme se šílenému a nesprávnému rozhodnutí varšavského správního soudu," prohlásil šéf vlády, který se právě nachází v Bruselu. Uzavření dolu a elektrárny Turów by bylo "tragédií" a "šíleným krokem", který by "ohrozil statisíce pracovních míst a dodávky elektřiny pro miliony polských domácností", řekl Morawiecki podle PAP.

Důl a přilehlá elektrárna podle vlády pokrývají osm procent polské spotřeby elektřiny. Proti pokračování těžby po roce 2026 jsou němečtí a čeští ochránci přírody, kteří tvrdí, že tato činnost ohrožuje životní prostředí. Polská vláda podobné výtky odmítá a tvrdí, že jsou nepravdivé, připomněl server Gazeta.