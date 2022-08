Polský režisér Smarzowski uvedl na LFŠ svůj nový film Svatba

Uherské Hradiště - Polský režisér Wojciech Smarzowski dnes uvedl na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti svůj nejnovější film Svatba. Prolíná se v něm příběh vyvražďování Židů v polské vesnici za druhé světové války s veselkou, která se na stejném místě odehrává v současnosti. Ve snímku devětapadesátiletý scénárista a režisér znovu otevírá témata, která ho dlouhodobě zajímají. Nechybí mezi nimi kritika pokrytectví, korupce, církve i antisemitismu, nezdráhá se zobrazit ani nelichotivé části polské historie.

"Příběh by mohl natočit jakýkoliv režisér z Rumunska, Ukrajiny, Estonska nebo z Lotyšska, neboť v těchto zemích rovněž docházelo k pogromům během druhé světové války," řekl divákům po odpolední projekci Smarzowski. Kapacita sálu Klubu kultury, která je necelých 500 diváků, dnešnímu náporu zájemců o zhlédnutí filmu zdaleka nestačila.

V obci, odkud Smarzowski pochází, v minulosti žila poměrně silná židovská menšina. "Ve východní části Polska je spousta takových městeček. A teprve, když jsem měl 40 let, jsem se začal ptát na Židy z našeho městečka, ptal jsem se, kde stála synagoga, kde byl hřbitov. A nikdo to nevěděl a nikoho to vůbec nezajímalo," vysvětlil režisér jeden z důvodů, proč se téma pogromu a chování Poláků vůči židovskému obyvatelstvu za války rozhodl filmově zpracovat.

V učebnicích podle něj události zobrazené na plátně nadále chybějí. "Není na světě národ, který by se nechtěl zbavit temných míst ve své historii. Tím se nelišíme, všichni jsme lidé. Náš ministr kultury ale o filmu řekl, že je to zdegenerovaný projekt. Nelze se zavděčit všem. Myslím si, že točím pro lidi, kteří mají podobné vnímání světa jako já," uvedl Smarzowski.

Film financoval ze soukromých zdrojů. V polských kinech podle něj vidělo snímek jen půl milionu diváků. "Možná, kdyby nebyla pandemie, přišel by milion. Dobrou návštěvnost a reakce má ale po Evropě. Dokud se vláda v Polsku nezmění, film se v polské televizi nikdy neobjeví," řekl Smarzowski, který připravuje natáčení dalšího snímku. "Měl by se týkat domácího násilí. V Polsku je rodina svátost, tak uvidíme, jak to dopadne," doplnil režisér.

Snímkem Svatba se Smarzowski vrátil ke svému stejně pojmenovanému filmovému debutu z roku 2004. Jeho nejnovější film je však vrstevnatější. V minulosti Smarzowski natočil i další snímky, které vyvolaly diskusi. Pozornost vzbudil především film Klér, který sleduje osudy duchovních, v jejichž životech hrají nezastupitelnou roli alkoholismus, kariérismus, korupce a pedofilie. V roce 2019 jej režisér za mimořádného zájmu diváků osobně uvedl na Letní filmové škole. V dalším svém snímku Volyň velmi naturalisticky zobrazil etnické čistky za druhé světové války, ve filmu Dopraváci zase poukázal na zkorumpovanost polské policie.