Polský provozovatel ropovodů zjistil netěsnost na ropovodu Družba

Varšava - Polský provozovatel ropovodů PERN zjistil v sobotu večer netěsnost v potrubí ropovodu Družba, kterým se přepravuje ropa z Ruska do Evropy. Firma zastavila čerpání ropy tímto potrubím. Neupřesnila však, jaký to bude mít dopad na dodávky, ani kdy bude potrubí opraveno, uvedla agentura Reuters. Ropovodem Družba proudí ropa také do České republiky, v Bělorusku se však dělí na dvě větve a do Česka vede jiná větev, než do Polska.

Netěsnost byla zjištěna poblíž města Chodecz ve středním Polsku na jedné ze dvou linek potrubí, kterým teče ropa dále do Německa. Druhá linka funguje beze změn a únik neohrozil zdraví místních obyvatel, dodal PERN. Příčina incidentu se vyšetřuje. Na místě jsou hasiči a záchranné složky společnosti PERN a zajišťují oblast.

"Ostatní části infrastruktury firmy PERN, včetně Pomořanské sekce (Družby), která slouží k přečerpávání ropy přivážené v tankerech do Polska a posílané dále do Německa, fungují ve standardním režimu," uvedla firma.

O stavbě ropovodu Družba se rozhodlo v prosinci 1958. Ropovod má délku zhruba 5500 kilometrů, začíná v Rusku na východním břehu Volhy. V Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu je až jeden milion barelů ropy denně.