Polský prezident Andrzej Duda dnes prohlásil, že Polsko je připraveno přidat se k případnému zpřísnění sankcí proti Rusku kvůli ukončení konfliktu s Ukrajinou. Ten naposledy vyhrotil incident v Kerčském průlivu, kde Rusové v neděli zajali tři ukrajinské vojenské lodě a 24 Ukrajinců; nejméně tři z nich utrpěli zranění. K uvalení dalších sankcí proti Rusku vybídl Evropskou unii také estonský ministr obrany Jüri Luik.

"Pokud budou takové mezinárodní iniciativy, pokud budou opravdu ohlášeny, například další sankce, Polsko se určitě do těchto iniciativ zapojí, protože jsme v zásadně připraveni ke všem krokům, které by vedly k ukončení tohoto konfliktu," odpověděl Duda během návštěvy Bulharska na otázku novinářů ohledně zpřísnění sankcí proti Rusku.

Duda podle polských médií nepochybuje o tom, že v konfliktu je Rusko agresorem a že okupuje ukrajinská území.

"Umírají lidé, panuje obrovské znepokojení ohledně bezpečnosti. Nepochybuji o tom, že je třeba udělat vše, aby se problém vyřešil," zdůraznil polský prezident podle serveru Onet. "Těžko můžeme přejít k běžnému programu potom, co se stalo. Nezbytné je obnovit pořádek a konflikt zmírnit. Vyzýváme k respektování mezinárodního práva. Rusko musí propustit zajaté námořníky a vrátit zabavené ukrajinské lodě," dodal.

"Jsme připraveni podpořit zpřísnění sankcí. Sankce jsou pravděpodobně nejpřesvědčivějším způsobem, jak dát ruskému vedení najevo, že to myslíme vážně," řekl estonský ministr Luik podle agentury Reuters na konferenci v Berlíně. Vyslovil zde také názor, že poslední události by mohly ještě více zkomplikovat debatu o stavbě plynovodu Nord Stream 2, tedy druhé větve plynovodu, přivádějícího ruský plyn do Německa po dně Baltu.

Hrycak: Rusové těžce zranili důstojníka SBU na ukrajinské lodi

Na palubě ukrajinských plavidel, zadržených v neděli ruskými pohraničníky u Kerčského průlivu, byli i příslušníci vojenské kontrarozvědky ukrajinské tajné služby SBU. Jeden z nich byl těžce zraněn, potvrdil dnes šéf SBU Vasyl Hrycak podle agentury Interfax-Ukrajina. Stalo se tak podle něj poté, co jeden z ruských bitevníků odpálil na ukrajinské dělové čluny dvě neřízené rakety.

Příslušníci kontrarozvědky se podle komuniké SBU "během čtyř let ruské agrese" nacházejí na přední linii obrany, bok po boku ukrajinských vojáků. A "údiv" ruských představitelů, že na palubě ukrajinských vojenských lodí byli příslušníci SBU, podle komuniké nedokazuje, že by obdobná praxe chyběla u kontrarozvědky "země-agresora".

SBU současně vyzvala ruské tajné služby, aby skoncovaly s vyvíjením psychologického a fyzického nátlaku na zajaté Ukrajince, jehož cílem je "informační ospravedlnění aktu arogantní agrese".

Ukrajina označuje Rusko za agresora od anexe Krymu a rozpoutání konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny.

Ruská tajná služba FSB zveřejnila záběry z výslechu tří členů posádek zajatých ukrajinských lodí, kteří se přiznávají, že narušili ruské hranice a vpluli do ruských výsostných vod. Jeden z nich podle agentury AP zjevně četl připravený text z čtecího zařízení.

Velitel ukrajinského námořnictva Ihor Vorončenko v ukrajinské televizi prohlásil, že zajatí námořníci byli k nepravdivým přiznáním donuceni nátlakem. "Já ty námořníky z (dělového člunu) Nikopolu znám, vždy to byli čestní profesionálové znalí řemesla. To, co teď tvrdí, není pravda," zdůraznil. Upozornil, že dva z námořníků pocházejí z anektovaného Krymu, kde žijí jejich příbuzní, a tak se nátlak dal očekávat.

Jablkem sváru se jeví situace v Kerčském průlivu, přes který Rusko postavilo most vedoucí na anektovaný Krym. Jeho připojení k Rusku ovšem Ukrajina, ani většina zemí světa neuznává.

Ukrajinský parlament v pondělí schválil výnos prezidenta Porošenka o vyhlášení válečného stavu po dobu třiceti dnů od dnešního dne v deseti ukrajinských pobřežních a pohraničních regionech. Tímto krokem Kyjev zareagoval na nedělní incident v Kerčském průlivu mezi Černým a Azovským mořem. Ruští pohraničníci tam zajali tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a 24 námořníků. Podle ruské tajné služby ukrajinská plavidla na ruské lodě namířila své palubní zbraně jako první, na ruskou varovnou palbu prý Ukrajinci nereagovali. Kyjev takový scénář odmítá a označuje ruskou akci za nevyprovokovaný a zákeřný útok. Vyhlášení válečného stavu podle Porošenka neznamená vyhlášení války.

Berlín nevylučuje sankce, Putin varuje před nepromyšlenými kroky

Evropská unie možná bude muset zpřísnit sankce proti Rusku kvůli zabavení ukrajinských plavidel, uvedl dnes podle agentury Reuters vysoký představitel německého parlamentu považovaný za spojence kancléřky Angely Merkelové. "Zatím se nevedou žádná jednání o přísnějších sankcích, ale obecně bych to nevylučoval," řekl v rozhlasovém rozhovoru předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen (CDU).

Merkelová podle Kremlu telefonicky hovořila o situaci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten řekl, že rozhodnutím Ukrajiny vyhlásit válečný stav kvůli nedělnímu incidentu u Kerčského průlivu je "vážně znepokojen", a vyjádřil naději, že Berlín dokáže odradit Kyjev od "dalších nepromyšlených kroků", citovala agentura AFP ze zprávy Kremlu. Ruský prezident přičetl incident ukrajinským "provokacím" a "hrubému porušení mezinárodního práva" ukrajinskými plavidly.

Německý vládní mluvčí Steffen Seibert uvedl, že kancléřka v rozhovoru naléhala na potřebu uvolnění napětí a dialogu. Kancléřčin úřad podle listu Ukrajinska pravda sdělil, že Merkelová zatelefonovala Putinovi ještě v pondělí večer. "Kancléřka zdůraznila potřebu zmírnit napětí a vést dialog. Obě strany také posuzovaly možnou analýzu incidentu za účasti ruských a ukrajinských expertů," dodal list s odvoláním na komuniké.

Podle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova Putin ke kerčskému incidentu vydá "ve vhodné době" prohlášení. Zatím podle Peskova takový okamžik nenastal.

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško dnes v Berlíně západní státy varoval, že zesílení protiruských sankcí žádný problém nevyřeší. Využít incident jako záminku k politické eskalaci by byl špatný signál, řekl ruský diplomat.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vybídl Moskvu a Kyjev, aby své problémy vyřešily jednáním. Turecko, které udržuje těsné vztahy s oběma státy, si podle něj přeje, aby Černé moře bylo "mírovým mořem".

Ke zmírnění napětí vyzvala obě strany rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová. "Je důležité vyřešit ten konflikt slovy, a ne zbraněmi," zdůraznila na bezpečnostní konferenci v Berlíně.

Kneisslová vyjádřila obavu, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by se mohl stát nebezpečnějším a zmínila se o možnosti zavedení dalších sankcí proti Rusku. "Všechno záleží na vysvětlení skutečností a dalším chování obou stran, ale to bude předmětem ověřování," řekla šéfka rakouské diplomacie.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) dnes v prohlášení svého generálního tajemníka vybídla Rusko a Ukrajinu, aby se zdržely "jakýchkoli dalších provokací" a začaly spolu jednat, aby se snížilo riziko eskalace dalšího napětí v regionu.

Le Drian vyzval k zdrženlivosti, nevyjádřil se k sankcím

Šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian po dnešním setkání se svým ruským protějškem vybídl Rusko a Ukrajinu, aby projevily zdrženlivost a snažily se zmírnit napětí, které se vystupňovalo kvůli nedělnímu incidentu v Kerčském průlivu. Sergej Lavrov na společné tiskové konferenci označil ukrajinský postup za "úmyslnou provokaci".

"Chceme, aby obě strany ukázaly zdrženlivost," řekl Le Drian a dodal, že požádal svého hosta, aby Rusko udělalo gesto a propustilo ukrajinské lodě a námořníky, zajaté při nedělním incidentu. Francouzský ministr podle agentury Reuters neodpověděl na otázku ohledně nových sankcí proti Rusku, ani ohledně změn týkajících se svobodné plavby Kerčským průlivem mezi Černým a Azovským mořem, kterou Rusko blokuje.

Přes průliv Rusové postavili most vedoucí na anektovaný Krym. Jeho připojení k Rusku ani Ukrajina, ani většina zemí světa neuznává.

"Pokud by ukrajinské lodě využily stávající zkušenost, kdy letos v září požádaly o povolení (proplout průlivem) a uvědomily o své plavbě z Černého do Azovského moře, pak bychom jim poskytli služby lodivoda a vše by se odehrálo hladce a bez problémů. Proč se tentokráte rozhodli postupovat jinak?" citovala Lavrova agentura TASS. Při jednání se svým francouzským protějškem ruský ministr zdůraznil, že "incident byl úmyslnou provokací".