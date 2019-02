Varšava - Polský premiér Mateusz Morawiecki zrušil cestu do Jeruzaléma, na summitu visegrádské čtyřky s Izraelem jej zastoupí šéf diplomacie Jacek Czaputowicz. Oznámil to portál wpolityce.pl, podle kterého o tom Morawiecki telefonicky vyrozuměl izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

O zrušení Morawieckého cesty se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace Netanjahuova vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem týdne ve Varšavě, z níž vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě. Popřel to i úřad izraelského premiéra.