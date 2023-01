Polský premiér v Berlíně vyzval Německo, aby Ukrajině poskytlo další zbraně

Berlín - Polský premiér Mateusz Morawiecki v Berlíně vyzval Německo, aby poskytlo Kyjevu další zbraně. Porážka Ukrajiny by podle něj mohla vést ke třetí světové válce, informovala agentura DPA.

"Porážka Ukrajiny by mohla být předehrou ke třetí světové válce," prohlásil Morawiecki s tím, že není důvod, aby Berlín vojenskou podporu Kyjevu dále blokoval. Uvedl také, že německou vládu požádal o rozhodné kroky, aby mohly být na Ukrajinu dodány "všechny druhy zbraní".

Předseda polské vlády také řekl, že státy v průběhu let investovaly mnoho prostředků do vojenské techniky, včetně tanků. Stroje by proto neměly zůstat ve skladech, ale měly by být předány do rukou obránců Evropy.

Polský premiér hovořil na akci poslanecké frakce konzervativní unie CDU/CSU na počest křesťanskodemokratického politika Wolfganga Schäubleho, který je již 50 let poslancem Spolkového sněmu.

Morawiecki už před odletem do Německa potvrdil, že chce při své návštěvě v Berlíně jednat o dodávce tanků Leopard 2 pro Ukrajinu, a to s představiteli různých politických stran, uvedla agentura PAP. Podle ní si Mowawiecki nedokáže představit, že by Berlín potřebný souhlas neudělil rychle. Důležité je ukončit váhavé kroky, Ukrajina potřebuje moderní západní tanky, dodal polský ministerský předseda.

Německá vláda hraje v této debatě klíčovou roli, neboť tanky Leopard byly vyvinuty v Německu. Převod výzbroje z německé výroby třetím stranám proto podléhá schválení Berlína. Výzvy, aby vláda kancléře Olafa Scholze začala Ukrajině dodávat těžkou výzbroj, zaznívají v poslední době nejen od německé pravicové opozice, ale také od stran zastoupených ve spolkové vládě. Scholz však s dodávkami tanků Ukrajině zřejmě stále odmítá souhlasit.

Až dosud Západ i přes ukrajinské naléhání poskytoval zemi, která se od loňského února brání ruské ozbrojené agresi, jen tanky ještě sovětské konstrukce či jejich modernizované verze. Polsko minulý týden uvedlo, že Ukrajině předá rotu svých tanků Leopard 2, přičemž stát se tak má v rámci mezinárodní koalice. Ochotu předat Kyjevu tanky Leopard vyjádřilo také Finsko, jehož ministr obrany Mikko Savolla ale dnes zopakoval, že dodávku musí nejprve schválit Německo.